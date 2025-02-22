В Египте нашли первую за последние сто лет гробницу фараона

Археологи идентифицировали гробницу благодаря найденным там же алебастровым сосудам, на которых высечены имена Тутмоса и его жены царицы Хатшепсут — одной из немногих женщин, правивших Египтом. Ученые также нашли часть погребальной мебели, куски раствора с синими надписями, желтыми звездами и религиозными текстами. Находка стала первой, найденной после могилы Тутанхамона в 1922 году.

Ученые отмечают, что гробница плохо сохранилась из-за наводнения, которое произошло почти сразу же после смерти Тутмоса. Вероятно, большая часть ее содержимого была перемещена, ведутся работы по ее извлечению, рассказали в Министерстве туризма и древностей Египта.

Ранее мы писали о том, что ученые хотят возродить мамонтов и других вымерших животных. Американский стартап Colossal Biosciences планирует для этого использовать молекулы ДНК древнего животного, найденные в вечной мерзлоте.