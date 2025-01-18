Ученые хотят возродить мамонтов и других вымерших животных

Предполагается, что суррогатной матерью для мамонтенка станет слониха. Малыш будет жить в заповеднике под пристальным наблюдением зоологов. Правда, сможет ли он выжить в современных климатических условиях, неясно.Всего над возрождением утраченных видов работают около 220 человек, учитывая консультантов из разных мировых университетов. Об этом пишет Bloomberg.

Ученые рассчитывают, что детеныш шерстистого мамонта появится в 2028 году. После этого ученые хотят заняться возрождением других вымерших видов — птицы додо и сумчатого волка.

Ежегодно один из авторитетнейших научных журналов мира Nature публикует свой топ-10 ученых уходящего года — тех, чьи исследования уже привлекли широкое внимание и за кем публике следует пристально следить в будущем. В этот раз, в список попала, в том числе, одна российская исследовательница — Анна Абалкина, она занимается разоблачением научных фальсификаций. Рассказываем о ее работе, а также о других научных героях 2024-го.