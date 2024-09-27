Российской школе предлагают отказаться от 11-летки! Что?! Да! Стоп, а в этом есть какой-то смысл?

Что случилось?

Уже в ближайшем будущем время обучения в российских школах сократят — такое мнение высказал помощник президента России, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению и экс-министр культуры Владимир Мединский.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь, — цитирует чиновника ТАСС. — Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее». Также он отметил, что четырех–шестилетнее образование в университетах также в скором времени уйдет в прошлое и будет заменено более короткой подготовкой.

Слова экс-министра вызвали широкий резонанс в обществе (о них писали не только в российских, но и в некоторых зарубежных СМИ). В итоге их прокомментировали даже в Кремле, назвав частью «экспертной дискуссии». «Существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы и за, и против. Но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданная. Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.