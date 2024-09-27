Российской школе предлагают отказаться от 11-летки! Что?! Да! Стоп, а в этом есть какой-то смысл?

Помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский назвал 11-летнее общее образование «непозволительной роскошью» в сегодняшних условиях. Он предположил, что школьное обучение вскоре будет «спрессовано по времени». В Кремле назвали дискуссию на эту тему «более чем оправданной», добавив, что система образования должна адаптироваться к требованиям времени. Давно ли дети в России учатся 11 лет? Как дела обстоят в других странах? И есть ли вообще какие-то серьезные аргументы в пользу сокращения продолжительности школьного образования? Разбираемся в материале Собака.ru.
Что случилось?
Уже в ближайшем будущем время обучения в российских школах сократят — такое мнение высказал помощник президента России, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению и экс-министр культуры Владимир Мединский.
«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь, — цитирует чиновника ТАСС. — Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее». Также он отметил, что четырех–шестилетнее образование в университетах также в скором времени уйдет в прошлое и будет заменено более короткой подготовкой.
Слова экс-министра вызвали широкий резонанс в обществе (о них писали не только в российских, но и в некоторых зарубежных СМИ). В итоге их прокомментировали даже в Кремле, назвав частью «экспертной дискуссии». «Существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы и за, и против. Но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданная. Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11-летнее образование — это правда XIX век?
До революции в России вообще не было обязательного всеобщего школьного образования — согласно переписи 1897 года меньше 23% населения страны были грамотными. Единой школьной системы в стране не существовало — так обучение в начальной школе могло длиться от 2 до 5 лет. Сравнительно небольшой процент детей, которые поступали после этого в гимназию, могли учиться 7–8 лет, поэтому образование в сумме в отдельных случаях могло длиться даже дольше 11 лет. Однако подавляющее большинство детей не имели доступа даже к тому, что сегодня называется средней школой.
Всеобщая система образования появилась в стране уже в XX веке. С 1923 года продолжительность обучения в школе доходила до 9 лет (в 1929-м был добавлен 10-й класс), при этом всеобщими обязательными до войны были 7 классов. В 1958-м году в СССР впервые ввели 11-летнее школьное обучение (а обязательными стали уже 8 классов). «Это было связано с идеей так называемого производственного обучения, когда один день в неделю ученики должны были находиться на производстве, — рассказывает Собака.ru директор Президентского лицея №239 Максим Пратусевич. — Когда Хрущев ушел с поста генсека, эту историю отменили и вернулись к 10-летнему образованию».
Во второй раз 11-летнее обучение было введено уже в конце 1980-х годов. На протяжении почти четверти века 11-летние и 10-летние программы работали в школах параллельно. Окончательный переход на 11-летку произошел только в начале 2000-х годов.
Сколько учатся в школах других стран?
«В большинстве стран мира, в отличие от России, дети начинают обучение в школе в 5–6 лет и учатся 12 лет, в некоторых странах 13 и даже 14 лет», — говорилось в тексте доклада 2019 года «Российское образование в контексте международных индикаторов».
Это же подтверждают Собака.ru и опрошенные исследователи школьного образования. «Российское [школьное] образование одно из самых коротких, которые я знаю», — отмечает в беседе с редакцией Ксения Тенишева, доцент Европейского университета в Петербурге. «В целом 11 лет [сегодня] это, скорее, странно мало», — добавляет социолог и исследовательница образования Анна Колотовкина.
Так, школьное образование во Франции делится на три ступени и занимает 12 лет. В Италии оно может достигать 13 лет (то есть на момент поступления в вуз абитуриенту может быть 19 лет). «Простой пример, — говорит Максим Пратусевич из лицея № 239, — в правилах Международной олимпиады по математике говорится, что в ней могут принимать участие учащиеся и выпускники школ возрастом до 20 лет».
Анна Колотовкина
Социолог и исследовательница образования:
Важно понимать, что дело не в годах обучения самих по себе, а в том как именно организовано среднее образование и на какие части внутри себя делится. Так, у нас простая трехступенчатая форма: начальная школа, средняя и старшая (формально рассчитанная на подготовку к вузу). Те системы, которые включают в себя 12–13 лет обучения, устроены чуть-чуть иначе.
В некоторых странах в школьную программу включается часть функций детского сада, получается такая pre-school, когда дети играют и учатся. В других системах, к примеру во Франции и Германии, старшие классы фактически уже связаны с университетом, включая занятия с университетскими преподавателями и посещения дней открытых дверей. Последние классы там — это прямая дорога к высшему образованию, такой наполовину бакалавриат. Вплоть до того, что после окончания некоторых французских лицеев можно поступать в университет без сдачи вступительных экзаменов. Разумеется, в таких системах в старшие классы попадают только дети, нацеленные на получение высшего образования, проходя строгий отбор (много более строгий, чем в России).
А срок обучение влияет на качество подготовки?
У исследователей нет единого мнения относительно того, влияет ли продолжительность обучения в школе на успешность освоения программы. Так, в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (OCED) сравнивали результаты международного тестирования школьников PISA для стран с наибольшей и наименьшей продолжительностью школьного образования.
Выяснилось, что ученики в странах с самой длинной школьной программой (правда, этот показатель измерялся в часах, а не в годах) в среднем сдавали экзамен на 20 баллов хуже своих сверстников из государств с более коротким школьным курсом. Впрочем, собеседники редакции, занимающиеся изучением школьного образования, полагают, что из этих цифр не стоит делать далеко идущих выводов.
«Меня не удивляет этот результат, — говорит Ксения Тенишева из Европейского университета в Санкт-Петербурге, — PISA проводится строго для 15-летних. Этот тест не зависит от того, какого уровня обучения достигли школьники. Соответственно, если ваша школьная программа больше растянута, то ко времени экзамена, часть ваших учеников могла просто не пройти [часть тем, упомянутых в тесте]. Поэтому такой результат ничего не говорит собственно о качестве подготовки».
Были ли эксперименты с сокращением обучения в школе?
Время от времени, в разных странах предпринимаются эксперименты по сокращению времени обучения в школе, рассказывает в беседе с Собака.ru Ксения Тенишева. «В Германии в 2000-2010-х годах постепенно сократили срок обучения с 13 до 12 лет, — говорит исследовательница. — Выяснилось, что в целом показатели поступления в университеты существенно не изменились. Однако у учеников несколько снизились результаты по математике. Есть еще небольшой негативный психологический эффект, но не сильный. Возможно, он связан со стрессом от самого факта изменений».
Есть эксперименты с сокращением программы и в России, но пока они крайне ограниченны по своим масштабам. Так, с 1 сентября 2024 года в России заработала первая вузовская программа для выпускников 9-х классов. Она реализована в Федеральной территории «Сириус», где учатся одаренные дети со всей страны. «Фактически прямо в старших классах людям дают университетскую программу, в итоге люди выходят специалистами на два года раньше», — объясняет Максим Пратусевич из Президентского лицея №239.
Однако Пратусевич, сам выступавший перед учениками «Сириуса», сомневается, что подобная схема может быть распространена на массовую школу. «Это бутиковая история, — поясняет он свою мысль. — Для этого надо часть вузовской программы фактически опрокинуть в старшую школу. Это амбициозная задача и она предлагается детям, которые на такое способны. Условно говоря, есть вундеркинды, которые и в нынешней системе заканчивают вуз в 18 лет, но это доступно далеко не всем».
Могут ли устареть знания, полученные в ходе обучения?
Один из главных аргументов Владимира Мединского (правда, высказанный в основном по отношению к высшему образованию), заключается в том, что знания в современном мире слишком быстро устаревают. Таким образом, людям по ходу жизни все равно придется проходить переподготовку.
Собеседники Собака.ru полагают, что к школьному образованию этот принцип не примени. Один из главных аргументов Владимира Мединского (правда, высказанный, в основном по отношению к высшему образованию), заключается в том, что знания в современном мире слишком быстро устаревают. Таким образом, людям по ходу жизни все равно придется проходить переподготовку.«Школьное образование нужно не для того, чтобы запомнить таблицу Менделеева, — говорит основатель Классической гимназии №610, историк Лев Лурье. — Оно нужно, чтобы разбираться в сложных логических системах: системе Дарвина, алгебре, грамматике своего и иностранных языков. Разве может устареть геометрия Евклида? Конечно, нет! Вообще школа не должна гнаться за тем, чтобы рассказывать о последних новинках техники. Ее задача в другом: социализация и обучение выполнению задач, требующих усидчивости и разума».
«С таким же успехом можно сказать, что образование не нужно, ведь интернет знает все, — говорит Максим Пратусевич. — Но ведь это не значит, что мы, владея смартфоном, подключенным к Сети, знаем все. Информацию мало иметь в доступе, ее нужно получить, прочитать, правильно понять и применить. Собственно образование — это как раз развитие навыка получения и применения нового знания. Для этого нужна тренировка. Те 11 лет, которые дети проводят в школе, как раз посвящены тренировке этого навыка».
Максим Пратусевич
Директор Президентского лицея №239:
Кроме того, образование это еще и формирование гражданина своей страны. Народ — это поле ассоциаций, общность людей, для которых, условно говоря, первый балл Наташи Ростовой — часть какого-то культурного кода. Его создание это также то, чем занимается школа на протяжении 11 лет. Это не имеет никакого отношения к рынку труда или к получению знаний, которые могут устареть.
Наконец, добавляет директор Центра социально-экономического развития школы НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий, важно учитывать, что школа обеспечивает более безопасный переход подростков из детства во взрослую жизнь. «У большей продолжительности школьного обучения есть возможность в каком-то смысле защитить подростков и молодежь от столкновения с реалиями взрослой жизни», — говорит эксперт.
По его словам, преподаватели вузов даже сейчас, при 11-летнем обучении сетуют, что абитуриенты приходят в университет «фактически [эмоционально] не зрелыми». «В этом смысле университет вместо задачи профессионализации на первых двух курсах во многом работает на социализацию, на обеспечение процессов взросления», — заключает Косарецкий.
Сергей Косарецкий
Директор Центра социально-экономического развития школы НИУ ВШЭ:
Я предполагаю, что если дискуссия об отказе от 11-летки перейдет в практическую плотность, мы столкнемся с тем, что исключаться из программы будут не столько знания (которые, правда могут устареть). Вероятно, будет меньше времени (которого и сейчас не хватает), на формирование навыков критического мышления, работы с информацией, умения учиться.
А как же рынок труда?
Один из главных аргументов в пользу сокращения школьного образования — скорость выхода молодых людей на рынок труда. За счет того, что рождаемость в 90-е и в начале 2000-х оставалась на очень низких уровнях, сейчас рынок труда испытывает острую нехватку молодых специалистов.
Однако, отмечает Ксения Тенишева, попытки сократить продолжительность школьной программы для более быстрого вывода молодых поколений на рынок труда в других странах не увенчались однозначным успехом. Это хорошо заметно при анализе реформы в Германии, которая упоминалась выше. «В случае с девочками [немецкая реформа] привела к тому, что они так или иначе все равно брали gap year (годичный перерыв, — прим. Собака.ru) перед поступлением в университет. Или повторяли год внутри школьной системы. В общем, так или иначе, но этот год они все равно отыгрывали себе обратно. Почему этот эффект был заметен именно на девочках, сказать сложно, но он абсолютно очевиден», — констатирует Тенишева.
Кроме того, добавляет Максим Пратусевич, в России и так многие выпускники школ не идут в вузы, поэтому в российском случае сокращение учебной программы вряд ли сильно повлияет на рынок труда. «Уже сейчас больше половины детей не идут в 10-й класс, — говорит он. — Эти дети идут в СПО, то есть в средне-профессиональное образование, чтобы через 2–3 года выйти на рынок труда. Повторюсь, такой путь выбирает больше половины школьного контингента».
Эти слова находят свое подтверждение в данных рекрутеров. «Большое исследование hh.ru показывает, что большинство петербуржцев выходят на свою первую работу в 17 раньше и даже раньше. В среднем по РФ показатели такие же: 54% россиян начали работать в 17 лет и раньше, — рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. — Данные hh.ru свидетельствуют, что юные соискатели все активней выходят на рынок труда. Так, за период с января по август 2024 года более 700 тыс. российских школьников в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме на hh.ru. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года активность российских школьников, ищущих работу, выросла на 15%».
Ксения Тенишева
Доцент Европейского университета:
Один из главных аргументов важных в пользу более продолжительного времени обучения в школе заключается в том, что подросткам трудно выбирать трек дальнейшего образования. В России они сейчас должны это делать в среднем в 16 лет. Это очень рано для такого большого решения! В результате многие приходят в вуз учиться, а потом выясняют, что выбранная ими специальность — это вообще не то, что им нужно.
Это связано с тем, что у подростков еще не до конца развита префронтальная кора [головного мозга] и они не способны адекватно оценивать долговременные последствия своих поступков. Если мы сдвинем это решение еще на более ранний срок, то никому лучше мы точно не сделаем.
Конечно, более раннюю профориентацию нужно внедрять, но никто не мешает это делать в рамках существующей 11-летней системе. Скажу больше, в Европе и США [где время обучения в школе в среднем 12—13 лет] профориентация проходит много раньше, чем у нас сейчас. То есть уже в начальной школе рассказывают детям о том, какие бывают профессии (в том числе новые, только зарождающиеся). Со временем детей лучше знакомят с ними, проводят обсуждения, выявляют что детям больше нравится или не нравится. То есть процесс становится более долгим и осознанным. У нас же все происходит, дай бог, в 8—9 классе и в весьма специфической форме каких-то профориентационных тестов. Резюмируя, можно сказать, что более ранняя профориентация действительно нужна, но она никак не завязана на количество лет обучения.
Текст: Константин Крылов, Алена Соколова
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