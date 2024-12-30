31 декабря в России можно будет увидеть черную Луну

В Новосибирском государственном университете рассказали, что обычно спутник Земли за месяц проходит четыре фазы — новолуние, первую четверть (растущая Луна), полнолуние и последнюю четверть (убывающая Луна). В декабре 2024 года небесное тело успеет вступить в пятую фазу — второе новолуние.

Для наблюдения черной Луны, по словам экспертов, лучше всего выехать за город: там не будет засветки от фонарей. Также предпочтительно подняться как можно выше, например, в горы, чтобы ночное небо было более прозрачным.

В начале декабря внимание научных обозревателей со всего мира было приковано к Якутии, в небе над которой взорвался астероид. Ученые назвали это событие «уникальным», ведь им удалось за несколько часов до взрыва предсказать появление космического осколка, двигавшегося к поверхности планеты со скоростью в десятки километров в секунду. Как правило, сделать это не получается. То есть если астероид будет двигаться к крупному городу вроде Москвы, Нью-Йорка или Токио, то люди узнают об этом в последний момент? А что делать в таком случае? Разбираемся в материале Собака.ru.