В Петербурга появится новый комплекс НИИ эпидемиологии и микробиологии

Стройплощадка разместится на земельном участке 18 в поселке Белоостров. Комплекс будет включать научно-лабораторный, научно-исследовательский и научно-производственный корпуса, а также административное здание и биобанк.

«Проект направлен на создание комфортной и функциональной инфраструктуры для ученых и сотрудников института, а также на обеспечение высоких стандартов безопасности и качества исследований. Новый комплекс станет центром притяжения для талантливых специалистов и ученых, а также будет способствовать развитию науки в России», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, что на «Острове фортов» в Кронштадте построят необычный лицей-атриум. В новой школе, рассчитанной на 550 учеников, заканчивают строительство. Ее откроют уже в следующем году. В трехэтажном здании площадью более 14 тысяч квадратных метров будет стеклянный потолок с витражами, а также мастерские для занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева, а также два бассейна.