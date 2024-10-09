На «Острове фортов» в Кронштадте построят необычный лицей-атриум

Всего в школе будет 22 учебных класса. Центром лицея станет пространство со стеклянным потолком и витражным остеклением, что делает школу похожую на атриум. Также в здании разместят библиотеку с читальным залом, столовую, мастерские для занятий кулинарией, шитьем, по обработке металла и дерева, а также два бассейна.

Строительство нового лицея почти завершено, в следующем учебном году его откроют для первых учеников, а сдадут здание в эксплуатацию уже в 2024 году.

«Новый лицей — часть туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Проект предусматривает не только строительство музеев и парков, но и возведение социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, создание комфортной городской среды. Сегодня все школы в нашем городе строятся по высшему — петербургском стандарту, но это здание выделяется особо. Оно построено по индивидуальному проекту и с учетом последних тенденций образовательной среды», — отметил губернатор Александр Беглов.