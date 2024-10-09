18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

На «Острове фортов» в Кронштадте построят необычный лицей-атриум

В новой школе, рассчитанной на 550 учеников, заканчивают строительство. Ее откроют уже в следующем году. В трехэтажном здании площадью более 14 тысяч квадратных метров будет стеклянный потолок с витражами, а также мастерские для занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева, а также два бассейна.

Пресс-служба Смольного

Всего в школе будет 22 учебных класса. Центром лицея станет пространство со стеклянным потолком и витражным остеклением, что делает школу похожую на атриум. Также в здании разместят библиотеку с читальным залом, столовую, мастерские для занятий кулинарией, шитьем, по обработке металла и дерева, а также два бассейна.

Строительство нового лицея почти завершено, в следующем учебном году его откроют для первых учеников, а сдадут здание в эксплуатацию уже в 2024 году.

«Новый лицей — часть туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Проект предусматривает не только строительство музеев и парков, но и возведение социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, создание комфортной городской среды. Сегодня все школы в нашем городе строятся по высшему — петербургском стандарту, но это здание выделяется особо. Оно построено по индивидуальному проекту и с учетом последних тенденций образовательной среды», — отметил губернатор Александр Беглов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: