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Наука и образование

Школьные звонки заменят на мелодии российских композиторов

Музыку принесут во все общеобразовательные учреждения страны. Ее будут менять каждый месяц, а новые отрывки будут посвящены определенным памятным датам. Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России.

Tanita_St/shutterstock

В ноябре в школах прозвучат отрывки из песен Александры Пахмутовой к 95-летию со дня рождения композитора. Из 400 произведений композитора были выбраны «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». Об этом рассказали в Министерстве просвещения.

В декабре школьники будут слушать музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны.

Ранее мы рассказывали о том, что в Рособрнадзоре предложили учитывать результаты ОГЭ при поступлении в 10 класс. 

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