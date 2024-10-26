Ученые Genotek проанализировали ДНК более 40 тысяч человек, живущих в стране. Оказалось, что у каждого десятого россиянина есть мутация в гене ZBTB20, повышающая в 1,5 раза риск развития. Названные ранее народы чаще всего ощущают подавленность и упадок сил в холодное время года. Уменьшение солнечного света приводит к развитию сезонной депрессии из‑за низкого уровня серотонина и мелатонина в организме.

«Белок ZBTB20 регулирует работу генов, „выключая“ их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами. Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи», — пояснил ученый Александр Ракитько. Он отметил, что для борьбы с САР людям необходимо чаще бывать на улице, особенно в утреннее время. Также специалист порекомендовал россиянам заниматься спортом и размещать дома яркие светильники.

Иммунитет ниже, тревожность выше — знакомая закономерность осенне-зимнего периода? Часто она связана не только с неправильным рационом и отсутствием физической активности, но и с пониженным уровнем витаминов и микроэлементов. Рассказываем, за какими дефицитами в организме нужно обязательно следить, как правильно принимать полезные добавки, что поможет сфокусироваться и справиться с сезонной хандрой.

