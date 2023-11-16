Для чего (на самом деле!) нужны витамины, БАДы и пробиотики, как их принимать и в каких продуктах они обитают — объясняет нутрициолог

Не занимайтесь самолечением и не назначайте себе витаминные комплексы самостоятельно. Правильный порядок действий всегда такой: Сдайте анализы на витамины и микроэлементы. С данными результатами обратитесь за консультацией к врачу. Он назначит вам необходимую дозировку и скажет каким образом ее лучше всего вводить в свой рацион. Проверяйте показатели в течение всего курса приема и отслеживайте в динамике, чтобы не произошло переизбытка.

Витамин D

Чаще всего мы слышим, что постоянно нужно употреблять именно этот витамин. Дело все в том, что высокому риску его дефицита подвержены именно те, кто живет в странах с недостатком солнца — а оно нас в осенне-зимний период действительно не очень часто радует. Естественным путем, помимо солнечных лучей, синтезирующих витамин D, его можно получить из пищи: тунца, лосося, печени трески, красной и черной икры, куриных и перепелиных яиц, молочных продуктов, грибов-лисичек, апельсинового сока. А искусственным — из витаминных препаратов.

Обычно, чтобы поддерживать иммунную систему, все врачи советуют дозировку от 1000 до 5000 ме. Но стоит помнить, что для каждого отдельного человека эта норма индивидуальна — она зависит от образа жизни, возраста, пола, хронических заболеваний, болезней, которые были в последнее время перенесены человеком. Например, витамин D не усваивается при избыточном весе, нарушении микрофлоры кишечника, болезнях желчного пузыря.

Почему важен персональный подбор дозировки? Из-за чрезмерного употребления добавок может возникнуть отравление витамином. Симптомы здесь такие: повышенная раздражительность, судороги, тошнота и рвота, нарушение сердечного ритма, отеки, проблемы с дыханием, частые головокружения. Передозировки от солнечных лучей или продуктов питания произойти не может, так как витамин не успевает так быстро накапливаться в организме только из продуктов или ультрафиолета, а вот именно от капсул с веществом — другое дело.

При правильном же употреблении витамина D он благоприятно влияет на нашу иммунную и сердечно-сосудистую системы, укрепляет кости, снижает риски воспалительных процессов и даже нормализует настроение.

Витамин С

Второй витамин, который мы любим за его заботу о нашей иммунной системе, а еще за то, что он:

участвует в выработке коллагена;

помогает организму усваивать железо;

нормализует работу ЦНС;

оказывает противовоспалительный эффект;

улучшает работу мозга;

предупреждает развитий сердечно-сосудистых заболеваний.

Необходимое количество витамина С (суточная норма не более 100 мг!) мы можем получить из продуктов питания — шиповника, болгарского перца, облепихи, петрушки и укропа, цветной капусты, красной и черной смородины, цитрусовых. Именно поэтому дополнительный прием витаминных комплексов и добавок должен происходить только после сдачи анализа.

Витамин С относится к быстро усваиваемым и к быстро выводящимся из организма элементам, но передозировка им тоже возможна. Ее симптомы: аллергическая реакция в виде сыпи на коже, газообразование, бессонница, резкая боль в животе, частые головокружения или мигрени. Если проявился любой из этих признаков — лучше убрать из своего рациона продукты с содержанием витамина С, остановить на время прием добавок с ним и обратиться к специалисту.

Важный момент! С особой осторожностью витамин С стоит употреблять людям с диабетом второго типа, заболеваниями ЖКТ, аллергией, почечной недостаточностью, склонностью к тромбообразованию.

Если же прием витамин С в виде добавок необходим, то лучше всего выбирать комплексы, например, с цинком или селеном. Совместимость этих микроэлементов и витаминов позволяет лучше стимулировать процесс выработки коллагена, клеточную регенерацию и укрепляет защитные функции организме.