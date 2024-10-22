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Наука и образование

В Ленобласти нашли еще один камень, который разделял Российскую империю и Шведское королевство

Исследователи обнаружили уже 23-й камень подобный исторический артефакт. В этот раз разграничитель нашли около поселка Бородинское в Выборгском районе. 

«Отправились в район Сайрала (ныне Бородинское), на один из участков границы между Россией и Швецией 1722 года, в полной мере еще не хоженый и не исследованный нами. Половину дня потратили на половину пятикилометрового участка по довольно пересеченной местности — лесные буреломы, скалы, перепады высот. Идти не просто, но местность нереально живописная», – рассказал исследователь-энтузиаст Сергей Данилов в своих социальных сетях.

После очистки камня от слоя мха на нем показался необходимый набор символов — 1722 год, шведская корона с литерой F (первая буква имени шведского короля Фредрика I) и русский крест. Этот артефакт до сих пор свидетельствуют об итогах Северной войны между Россией и Швецией. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге откопали экспонат времен Первой мировой войны. Его обнаружил во время проведения земляных работ по углублению дренажной канавы в дачном массиве Ново-Анненское-Медное в Кировском районе. Находкой оказалась полевая походная кухня с одним котлом.
 

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