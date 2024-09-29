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Наука и образование

В Петербурге откопали экспонат времен Первой мировой войны

Его обнаружил во время проведения земляных работ по углублению дренажной канавы в дачном массиве Ново-Анненское-Медное в Кировском районе. Находкой оказалась полевая походная кухня с одним котлом.

Экспонат отдали в музей «Прорыв блокады Ленинграда». «Благодарим председателя дачного массива Сергея Колядного за такой ценный дар! Конечно, состояние предмета требует реставрации. Будем заниматься. Скорее всего, после его восстановления мы передадим экспонат в обновленный музей "Невский пятачок" в Невской Дубровке, над созданием которого сейчас идёт активная работа в Ленинградской области!», — говорится в заявлении пресс-службы музея.

После проведения первых работ по восстановлению, походную кухню отмыли и очистили от песка. Экспонат находится в удовлетворительном состоянии! Корпус из меди практически не имеет утрат, не считая повреждений, полученных, предположительно, во время боя. Деревянные части также сохранились и даже краска на них. «Интересно, что в котле мы обнаружили черпак в хорошей сохранности! А также остатки солдатской каши, но она восстановлению не подлежит))», — дополнили сообщение работники музея.

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