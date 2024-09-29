В Петербурге откопали экспонат времен Первой мировой войны

Экспонат отдали в музей «Прорыв блокады Ленинграда». «Благодарим председателя дачного массива Сергея Колядного за такой ценный дар! Конечно, состояние предмета требует реставрации. Будем заниматься. Скорее всего, после его восстановления мы передадим экспонат в обновленный музей "Невский пятачок" в Невской Дубровке, над созданием которого сейчас идёт активная работа в Ленинградской области!», — говорится в заявлении пресс-службы музея.

После проведения первых работ по восстановлению, походную кухню отмыли и очистили от песка. Экспонат находится в удовлетворительном состоянии! Корпус из меди практически не имеет утрат, не считая повреждений, полученных, предположительно, во время боя. Деревянные части также сохранились и даже краска на них. «Интересно, что в котле мы обнаружили черпак в хорошей сохранности! А также остатки солдатской каши, но она восстановлению не подлежит))», — дополнили сообщение работники музея.

Ранее мы рассказывали о том, что на дне Ладоги нашли «пиратский корабль»! Какие могли быть пираты на Ладоге? Что на самом деле нашли исследователи, и почему правда еще интереснее любого вымысла. Обо всем этом редакции «Собака.ru» рассказал один из авторов открытия, координатор научно-исследовательского проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.