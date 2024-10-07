Знакомьтесь, Учитель Года-2024 Леонид Дедюха и его рассказ: о вере в детей, школе 2000-х и роли ChatGPT в современном образовании

О мечте стать учителем

Я попал в школу совершенно осознанно. С детства меня увлекали науки, особенно связанные с математикой. Мне казалось, что благодаря ей, я могу узнать все об окружающем мире. Однако затем на уроке физики мне показали эксперимент, который я не смог объяснить благодаря своим житейским знаниям.

Это был стандартный опыт с расширением: есть металлическое кольцо и металлический шарик. В начале эксперимента шарик свободно проходит сквозь кольцо, а потом его нагревают горелкой, и он в кольце застревает. И объяснялось это все физикой — под действием температуры расстояние между молекулами в шарике увеличивается, и его объем становится больше (хотя глазу это не заметно). Опыт простой, но для меня он был целым открытием. Я подумал: «Как я раньше вообще жил без этого знания?» Так я понял, что хочу стать именно учителем физики.

Школу я окончил неплохо (а учился я сначала в сельской школе поселка Сибирский, а потом в Палицкой школе-интернате Новосибирской области), и у меня было много вариантов для продолжения образования. Я занимался вокалом, так что мог поступать в Новосибирскую Консерваторию; был вариант классического университета НГУ; я мог пойти в технический вуз, но… я же хотел стать учителем, поэтому я выбрал Новосибирский государственный педагогический университет, который и окончил.

проработав три года в школе, я переехал в Петербург, где поступил в аспирантуру РГПУ им. Герцена. Но потом ушел в академический отпуск. Впрочем, во время участия в конкурсе [«Учитель Года России»] у меня появилось несколько идей, которые можно оформить в академический труд. Так что, думаю, в аспирантуру я еще вернусь.