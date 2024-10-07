Знакомьтесь, Учитель Года-2024 Леонид Дедюха и его рассказ: о вере в детей, школе 2000-х и роли ChatGPT в современном образовании

В субботу, 5 октября, подведены итоги конкурса «Учитель Года России». В этом году обладателем главной для отечественных педагогов награды, своего рода «школьного Оскара», стал учитель физики из петербургской Академической гимназии №56 им. М.Б.Пильдес Леонид Дедюха. За 35-летнюю историю конкурса петербуржцы побеждали лишь трижды, это лишь третий победитель из Петербурга и первый с 2016 года. В своем интервью для Собака.ru Леонид Анатольевич рассказал, почему решил пойти в школу, хотя мог строить консерваторскую карьеру; объяснил, чем школа 2000-х отличается от сегодняшней; ответил, видит ли в ChatGPT экзистенциальную угрозу для образования.
О мечте стать учителем
Я попал в школу совершенно осознанно. С детства меня увлекали науки, особенно связанные с математикой. Мне казалось, что благодаря ей, я могу узнать все об окружающем мире. Однако затем на уроке физики мне показали эксперимент, который я не смог объяснить благодаря своим житейским знаниям.
Это был стандартный опыт с расширением: есть металлическое кольцо и металлический шарик. В начале эксперимента шарик свободно проходит сквозь кольцо, а потом его нагревают горелкой, и он в кольце застревает. И объяснялось это все физикой — под действием температуры расстояние между молекулами в шарике увеличивается, и его объем становится больше (хотя глазу это не заметно). Опыт простой, но для меня он был целым открытием. Я подумал: «Как я раньше вообще жил без этого знания?» Так я понял, что хочу стать именно учителем физики.
Школу я окончил неплохо (а учился я сначала в сельской школе поселка Сибирский, а потом в Палицкой школе-интернате Новосибирской области), и у меня было много вариантов для продолжения образования. Я занимался вокалом, так что мог поступать в Новосибирскую Консерваторию; был вариант классического университета НГУ; я мог пойти в технический вуз, но… я же хотел стать учителем, поэтому я выбрал Новосибирский государственный педагогический университет, который и окончил.
проработав три года в школе, я переехал в Петербург, где поступил в аспирантуру РГПУ им. Герцена. Но потом ушел в академический отпуск. Впрочем, во время участия в конкурсе [«Учитель Года России»] у меня появилось несколько идей, которые можно оформить в академический труд. Так что, думаю, в аспирантуру я еще вернусь.
О начале работы в школе
К тому моменту, как я пришел в школу, я уже несколько лет работал в детских лагерях. Поэтому находить общий язык с детьми было нетрудно. Проблемы были, разве что связанные с преподаваемым предметом. В вузе мы очень много изучаем методику преподавания, глубоко проникаемся теорией, но поначалу молодому учителю сложно определить объем материала, который нужно давать ученикам. Поначалу я иногда заваливал детей домашними заданиями. Так что, с одной стороны, моим первым классам повезло — я был близок к ним по возрасту, возможно, у меня было больше рвения. С другой стороны… в планировании я был, скажем так, не идеален.
Как я уже говорил, я шел в школу с открытыми глазами, поэтому шока от столкновения с реалиями жизни учителя я не испытал. Только восторг. Конечно, не все классы были простыми, как и у всех молодых учителей, у меня были проблемы, но все приходит с опытом.
Помню, еще в Новосибирске у меня был один класс (мы познакомились, когда они были 7-м «В»), там было очень тяжело наладить дисциплину. Но, знаете, я не уставал верить в этих детей. Я никогда на них не кричал, я всегда старался уважительно к ним относиться. И к их 8–9-му классам проблемы исчезли, это стал самый дружный класс, на уроки которого я приходил, как домой. Я понимал, что даже если я устал, если у меня болит голова, то с ними я забуду о всех своих горестях.
Об отличии школы 2000-х от школы 2020-х
Я учился в конце 1990-х — начале 2000-х, и тогда у нас не было интернета (напомню, что у меня была сельская школа). Поэтому учитель был главным источником знаний — ходячей энциклопедией, из которой мы могли черпать знания. Сейчас все обстоит иначе — факты можно легко найти в интернете. Соответственно, и роль учителя меняется — он должен давать нечто большее, чем просто знания.
Учитель должен помогать своим ученикам отделять зерна от плевел. При этом учитель должен понимать, что знать все невозможно. Необходимо уметь признавать свои ошибки, смириться с тем фактом, что учитель может чего-то не знать.
Вместо этого учитель должен быть личностью, примером определения себя в очень сложном мире. Он должен подсказать, помочь разобраться в огромном потоке информации. И самое главное, учитель должен научить детей постоянно двигаться дальше. Он должен обучить своих учеников тому, как нужно учиться. При этом он сам всю жизнь должен узнавать новое.
Ревную ли я к Google или «Википедии»? Знаете, мне, кажется, незнакома сама эмоция ревности. Я привык радоваться успехам других и смотреть, как я могу что-то применить в своей работе. Интернет открывает широкие возможности как для учеников, так и для учителей. Важно просто грамотно ими пользоваться.
О том, как важно слышать подростков
Современные дети никогда и ничего не дают авансом. Сегодняшнему подростку необходимо доказать, что ты интересен; что ты личность; и в конечном итоге, что ты можешь ему помочь. Тогда он уберет свои глаза с телефона и посмотрит на тебя. Ведь он глядит туда, где ему интереснее. Мне кажется, что тут мы порой недооцениваем наших учеников.
Еще важно понимать: современные дети хотят, чтобы их слышали, чтобы с их мнением считались. Наверное, для некоторых учителей это сложность, ведь мы часто не слышим детей. Но, я уверен, мы должны это делать.
О школе и ChatGPT
Когда меня спрашивают о том, заменит ли ChatGPT школьного учителя, мне хочется задать встречный вопрос. Если бы вам предложили провести сложную операцию на сердце и сказали бы, что это сделает искусственный интеллект, вы бы согласились? Уверен, что нет.
Но ведь точно так же, как врач заботится о теле человека, учитель оберегает его душу. Я уверен, что никакому ИИ это не под силу. Он не сможет взрастить душу, но ему вполне под силу стать инструментом, который поможет в некоторых моментах.
Мир стремительно меняется, и ребенок, приходя в школу, должен понимать, что услышит там о вещах, которые будут окружать его в мире. Именно поэтому использование искусственного интеллекта необходимо. Преподавателям важно учиться использовать ChatGPT. Но делать это необходимо грамотно.
О хобби, работе и социальных сетях
Я считаю, что профессия учителя изначально публичная. Мы не можем на уроке говорить одно (что-то о разумном, добром и вечном), а выходя из школы, транслировать что-то совершенно другое. В этом смысле мы должны оставаться учителями 24/7.
При этом, конечно, остается вопрос личной жизни. Конечно, каждый имеет на нее право, и учитель сам должен решать, как он ее освещает. И все же он должен понимать, что это не должно вступать в противоречие с теми принципами, о которых он говорит в стенах школы.
Я искренне убежден, что учитель должен подавать пример как личность. В том числе он должен быть многогранным, у него должны быть увлечения за пределами работы. Лично я занимаюсь спортом, продолжаю заниматься музыкой — тем самым я, в том числе, показываю детям, как важно находить себя в самых разных сферах.
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