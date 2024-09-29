Ученые опровергли слухи о появлении «второй Луны» рядом с Землей

В последние дни в социальных сетях и СМИ все чаще тиражировалась новость о приближении к нашей планет астероида, который изменит свою орбиту и начнет вращаться вокруг Земли. «Никакой «второй Луной» он не сможет стать. Под воздействием гравитации Земли он изменит свою орбиту, но спутником Земли никогда не станет», — заявила научный директор Московского планетария Фаина Рублева для РИА «Новости». Она также добавила, что увидеть небесное тело можно будет только с помощью специального оборудования.

Астроном Леонид Еленин из Института прикладной математики РАН добавил, что 2024 РТ5 нельзя считать даже временным спутником Земли. По его словам, объект изменил свою скорость вне зоны влияния земной гравитации и был притянут Солнцем.

15 сентября на Землю вернулись члены первой частной исследовательской космической миссии Polaris Dawn. Ее организовали совместно миллиардер Джаред Айзекман и компания Илона Маска SpaceX. Этот полет стал настоящей сенсацией в мире освоения околоземной орбиты, установив сразу несколько исторических достижений. Кроме того, это еще один шаг на пути к освоению Луны и Марса. В беседе с редакцией Собака.ru популяризатор космонавтики Александр Хохлов объясняет, почему эта экспедиция — важнейшее событие не только для SpaceX.