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Наука и образование

Минобрнауки может внедрить новые правила поступления в вузы

Так, обязательными для сдачи будут русский язык и один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. При этом право выбора профильной дисциплины останется либо за вузом, либо за самим абитуриентом.

fotodrobik/shutterstock

При этом сохраняется требование предоставить результаты ЕГЭ по трем, а иногда и по четырем предметам. Право формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности остаётся за университетом. «Основная цель нового приказа — обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны", — приводит телеграмм-канал ведомства заявление замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.

До 10 октября должны продлиться публичные обсуждения проекта. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта 2025 года. Он распространяется как на программы бакалавриата, так и на программы специалитета.

Ранее мы писали о том, что в Рособрнадзоре предложили учитывать результаты ОГЭ при поступлении в 10 класс. Таким образом, в ведомстве хотят придать значимость экзамена для выпускников 9-х классов.

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