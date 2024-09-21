Минобрнауки может внедрить новые правила поступления в вузы

Так, обязательными для сдачи будут русский язык и один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. При этом право выбора профильной дисциплины останется либо за вузом, либо за самим абитуриентом.
При этом сохраняется требование предоставить результаты ЕГЭ по трем, а иногда и по четырем предметам. Право формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности остаётся за университетом. «Основная цель нового приказа — обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны", — приводит телеграмм-канал ведомства заявление замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.
До 10 октября должны продлиться публичные обсуждения проекта. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта 2025 года. Он распространяется как на программы бакалавриата, так и на программы специалитета.
Ранее мы писали о том, что в Рособрнадзоре предложили учитывать результаты ОГЭ при поступлении в 10 класс. Таким образом, в ведомстве хотят придать значимость экзамена для выпускников 9-х классов.
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