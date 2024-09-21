Минобрнауки может внедрить новые правила поступления в вузы

При этом сохраняется требование предоставить результаты ЕГЭ по трем, а иногда и по четырем предметам. Право формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности остаётся за университетом. «Основная цель нового приказа — обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны", — приводит телеграмм-канал ведомства заявление замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.

До 10 октября должны продлиться публичные обсуждения проекта. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта 2025 года. Он распространяется как на программы бакалавриата, так и на программы специалитета.

Ранее мы писали о том, что в Рособрнадзоре предложили учитывать результаты ОГЭ при поступлении в 10 класс. Таким образом, в ведомстве хотят придать значимость экзамена для выпускников 9-х классов.