Ученые смогли расшифровать таинственные звуки, записанные у Марианской впадины

Впервые звуки записали в 2014 году. Ранее ученые предполагали, что они принадлежат синим или горбатым китам, но новый анализ опроверг эти предположения. Определить происхождение таинственных шумов удалось благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы машинного обучения обработали более 200 тыс. часов аудиозаписей океана. Позже исследователи сопоставили звуки с маршрутами миграции китов Брайда.

Команда до сих пор не уверена, почему киты издают такие необычные звуки и для чего они вообще нужны. «Возможно, они используют биотванг в качестве контактного сигнала, своего рода «Марко Поло» океана», — предположил один из исследователей.

Ранее мы рассказывали о том, что на дне Ладоги нашли «пиратский корабль»! Какие могли быть пираты на Ладоге? Что на самом деле нашли исследователи, и почему правда еще интереснее любого вымысла. Обо всем этом редакции «Собака.ru» рассказал один из авторов открытия, координатор научно-исследовательского проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.