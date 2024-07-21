Как выглядел Иван Грозный: дизайнер воссоздал его внешность

Также источниками стали портрет царя на обложке книги «Апостол» 1564 года и исторические свидетельства современников. Дизайнер рассказал, что ему удалось узнать некоторые интересные факты из жизни Ивана Грозного. «Согласно исследованию доктора Герасимова, Иван, по-видимому, вел беспорядочную жизнь, злоупотреблял алкоголем и переедал», — отметил Мораис.

Собрав необходимые данные , Мораис с помощью 3D-моделирования сперва воссоздал череп, а затем кожу, волосы и другие черты лица Грозного. Получившийся результат изображает мужчину с седой бородой и голубыми глазами. Он отмечает, что этот облик сильно отличается, от его молодой версии, когда Ивана IV описывали, как «высокого, с красивыми волосами, широкими плечами, сильными мускулами и приятным лицом».

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