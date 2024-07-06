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Наука и образование

В России утвердили план по борьбе с чрезмерным употреблением иностранных слов

Авторы документа в первую очередь делают акцент на публичное пространство — СМИ, литературу и искусство, образовательную и просветительскую деятельность.

Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

Главная задача плана — это «защита от внешнего деструктивного, информационно-психологического воздействия, пресечение деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России», сказано в документе, который опубликован на сайте правительства России. Исполнителями назначены Минпросвещения, Минобразования, Минкультуры, Минцифры и власти субъектов России.

В первом квартале следующего года планируется утвердить критерии чрезмерного использования иностранной лексики, а в дальнейшем проводить мероприятия по противодействию.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году обновили ударения в некоторых русских словах. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

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