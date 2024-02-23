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Наука и образование

В 2024 году обновят ударения в некоторых русских словах

Российская академия наук завершила работу над первым Большим словарем ударений. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

StepanPopov/shutterstock

В своей работе лингвисты использовали новый подход к закреплению норм ударения: отразили не только «словарное», но и распространенное среди образованных, культурных людей произношение. «Для его появления я вижу как минимум четыре причины. Во-первых, это изменение звукового строя русского языка: какие-то нормы устаревают, уходят, а словари продолжают их отражать, на смену им приходят новые нормы, еще не зафиксированные», — комментирует «Парламентской газете» одна из создательниц словаря Мария Каленчук.

В качестве примера изменений Каленчук привела слово «баловать». Словари разрешают произносить его только с ударением на последний слог, знание нормы проверяют и на ЕГЭ. «При этом вариант «бáловать» можно было встретить еще в 40-е годы прошлого века у Бориса Пастернака, который отличался особенной грамотностью и языковым чутьем. Законы русского языка произношение с первым ударным слогом не нарушает», отметила Мария.

В новом словаре лингвисты актуализировали нормы, которые устарели из-за изменений в языковом строе русского языка. Например, нормативным для глаголов наподобие «ждать» и «звать» в прошедшем времени до сих пор считалось ударение на основе: «ждáло», «звáло». При этом реальные данные показали, что носители языка так уже не говорят.

Также авторы зафиксировали нормы произношения новых слов.: «вéган» или «вегáн», «кóвид» или «кови́д», «миллéниал» или «миллениáл».

В 2023 «Нейросеть» стала словом года по версии российской «Грамоты». Оно взяло первое место, потому что получило широкое распространение и часто употребляется в текстах, входит в большой пул технологических слов, которые сейчас на слуху, обросло уменьшительными формами и другими производными в русском языке и при этом — до сих пор не вошло в основные нормативные словари.

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