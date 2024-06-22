У берегов Израиля нашли самый древний затонувший корабль возрастом более 3 тысяч лет

Управление древностей Израиля нашло самый древний корабль, когда‑либо найденного в глубоких водах. Как пишет Times Of Israel, судно возрастом около 3300 лет. Эти останки корабля XIV–XIII веков до нашей эры доказывают, что тогдашние моряки могли выходить в плавание, не имея прямой видимости какого‑либо берега. Хотя ранее эксперты говорили, что считается иначе. Моряки пересекали Средиземное море, вероятно, ориентируясь на небесные светила, измеряя углы наклона Солнца и звезд.

«Известны только два других кораблекрушения с грузом позднего бронзового века в Средиземном море — оба найдены у берегов Турции. Тем не менее, оба этих кораблекрушения были найдены относительно близко к берегу», — рассказал глава подразделения морской пехоты Управление древностей Израиля Джейкоб Шарвит.

Редкую находку нашли на глубине 1,8 километров во время стандартного обследования дна газовой компанией. Поначалу исследователи обратили внимание на большую кучу кувшинов, сваленных на морском дне. Эксперты считают, что это «поистине сенсационная находка мирового уровня».