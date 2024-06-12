Ученые СПбГУ узнали возраст метеорного потока Геминиды

Геминиды — это метеорный поток, порождающий сильные метеорные дожди ежегодно в период с 4 по 17 декабря. Это один из самых мощных и заметных метеорных потоков в настоящее время. «Главная сложность в определении его возраста состоит в том, что мы наблюдаем лишь малую часть метеорного потока, причём неизвестно точно, насколько малую. Земля может проходить сквозь самую его «гущу», а может только цеплять по краю», — отметил аспирант кафедры небесной механики СПбГУ Данила Миланов.

Ученые использовали совокупность известных орбит метеороидов и с помощью численного моделирования проследили, когда их орбиты были ближе всего друг к другу. Именно в момент наибольшего сближения орбит, по мнению астрономов, и появился метеорный поток Геминиды.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые из Петербурга обнаружили быстрое потепление за последние 120 лет. Сотрудники СПбГУ выяснили, что на территории полярного архипелага Шпицбергена температура стала повышаться в три раза быстрее, чем в среднем в северном полушарии.