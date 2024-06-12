18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Ученые СПбГУ узнали возраст метеорного потока Геминиды

Исследование астрономов показало, что он мог появиться в результате распада некоего крупного тела примерно 1600 лет назад. Им удалось это установить с помощью численного моделирования. 

Belish/shutterstock

Геминиды — это метеорный поток, порождающий сильные метеорные дожди ежегодно в период с 4 по 17 декабря. Это один из самых мощных и заметных метеорных потоков в настоящее время.  «Главная сложность в определении его возраста состоит в том, что мы наблюдаем лишь малую часть метеорного потока, причём неизвестно точно, насколько малую. Земля может проходить сквозь самую его «гущу», а может только цеплять по краю», — отметил аспирант кафедры небесной механики СПбГУ Данила Миланов.

Ученые использовали совокупность известных орбит метеороидов и с помощью численного моделирования проследили, когда их орбиты были ближе всего друг к другу. Именно в момент наибольшего сближения орбит, по мнению астрономов, и появился метеорный поток Геминиды.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые из Петербурга обнаружили быстрое потепление за последние 120 лет. Сотрудники СПбГУ выяснили, что на территории полярного архипелага Шпицбергена температура стала повышаться в три раза быстрее, чем в среднем в северном полушарии.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: