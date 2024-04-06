Ученые из Петербурга обнаружили быстрое потепление за последние 120 лет

«Повышение приземной температуры воздуха в последние десятилетия (1991-2020 годы новая климатическая норма, определенная Всемирной метеорологической организацией) происходит со средней скоростью, примерно, равной 0,34°С за 10 лет. Это очень быстрое потепление, его скорость примерно в три раза быстрее, чем в среднем по северному полушарию по регионам России», — привели в пресс-службе слова одного из авторов исследования, доцента СПбГУ, заведующего лабораторией процессов взаимодействия океана и атмосферы ААНИИ Бориса Иванова.

По данным университета, за 120 лет наблюдений можно выделить два периода похолодания и два потепления климата архипелага. Современное потепление началось в середине 1980-х годов, но с 1990 года его интенсивность возросла. Ученые объясняют потепление начала прошлого века изменением характера общей циркуляции атмосферы, которое проявилось только в Западном секторе Арктики. Современное же потепление связано не только с естественными процессами в климатической системе, но и с увеличением концентрации парниковых газов, в первую очередь СО2 в связи с активной промышленной деятельностью.

Ранее мы рассказывали о том, что таяние ледников приводит к изменению скорости вращения планеты. Это может потребовать внесения изменений во всемирное время раньше, чем планируется.