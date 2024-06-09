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Наука и образование

Контрольные работы в школах перестанут занимать больше 10% учебного времени

С начала нового учебного года в учебных заведениях сократится число контрольных и проверочных работ. А все проверки знаний которые проводят школы не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.

Antonio Guillem/shutterstock

Об этом заявила руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме. «Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», —заявила чиновница.

По ее словам,  контрольные работы в некоторых школах по некоторым предметам занимают от 35 до 40% учебного времени, что «не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей». Теперь все проверки знаний, кроме ВПР, должны согласовываться с Рособрнадзором.

Ранее мы рассказывали о том, что из школьной программы уроки обществознания уберут до 9 класса. Их заменят историей. Это произойдет с 1 сентября 2025 года. 

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