Контрольные работы в школах перестанут занимать больше 10% учебного времени

Об этом заявила руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме. «Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», —заявила чиновница.

По ее словам, контрольные работы в некоторых школах по некоторым предметам занимают от 35 до 40% учебного времени, что «не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей». Теперь все проверки знаний, кроме ВПР, должны согласовываться с Рособрнадзором.

Ранее мы рассказывали о том, что из школьной программы уроки обществознания уберут до 9 класса. Их заменят историей. Это произойдет с 1 сентября 2025 года.