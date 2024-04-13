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Наука и образование

Из школьной программы уроки обществознания уберут до 9 класса. Их заменят историей

Это произойдет с 1 сентября 2025 года. Для десятиклассников изучение обществознания сократят до 1 часа в неделю, для одиннадцатиклассников оставят без изменений.

AlesiaKan / Shutterstock.com

Минпросвещения утверждает, что так «педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся, расширяя в знаниях связь истории и родного края, истории и культуры». Освободившиеся в программе часы, согласно приказу министерства, займут историей. В 5–7-х классах появится история нашего края, в 8-м классе будут больше часов уделять всеобщей истории и истории России.

При этом в министерстве не видят проблем для сдачи предмета на ОГЭ, поскольку учебник адаптируют. Напомним, что ранее на обществознание в 6–9-х классах отводилось 136 часов, по одному часу в неделю. В 10–11-х классах предмету уже уделялось по два часа в неделю.

С этого года школьникам в России разрешат пересдавать единый госэкзамен если их не устроит результат теста. Это станет одним из главных нововведений в истории ЕГЭ. Как оно будет реализовано? И какие есть подводные камни? Рассказываем, что об этом известно в нашем материале.

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