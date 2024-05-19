Ученые смогли приблизиться к разгадке строительства египетских пирамид

Исследователи использовали радиолокационные спутниковые снимки, исторические карты, геофизические исследования и отбор отложений — метод, которые применяется археологами для извлечения доказательств из образцов. В результате им удалось получить изображения скрытых под песком и сельхозугодьями объектов — «погребенных рек и древних сооружений» в области, где расположено большинство древнеегипетских пирамид. Свою работу они опубликовали в научном журнале Nature.

Ученые нанесли на карту 64-километровый рукав Нила, который, по их мнению, исчез из‑за крупной засухи или песчаных бурь тысячи лет назад. Точная причина высыхания канала до сих пор неизвестна. Рукав Нила шириной около полукилометра и глубиной не менее 25 метров граничил с 31 пирамидой, построенной между 4700 и 3700 годами назад, включая известный комплекс Гизы.

В прошлом месяце мы рассказывали о том, что сотрудники СПбГУ выяснили, что на территории полярного архипелага Шпицбергена температура стала повышаться в три раза быстрее, чем в среднем в северном полушарии.