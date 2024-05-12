На Луну отправят информацию о культуре человечества на случай катастрофы

Капсулу времени с данными поместят на борт японского автоматического модуля Hakuto-R от Ispace. Его запуск запланирован на зиму 2024-го. Первый лунный посадочный модуль Ispace Hakuto-R был запущен в декабре 2022 года в рамках пилотной миссии. Однако при попытке прилунения 25 апреля 2023-го аппарат разбился.

Культурные артефакты сохраняются на специальном «диске памяти», который ЮНЕСКО разработала совместно с инновационной платформой, базирующейся в Калифорнии. На нем записана преамбула Конституции ЮНЕСКО, в которой выражается важность сохранения мирового единства, языкового разнообразия и культур.

Ранее мы рассказывали о том, что российский космонавт побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. Он провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.