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Наука и образование

На Луну отправят информацию о культуре человечества на случай катастрофы

ЮНЕСКО собирается запустить на спутник Земли капсулу времени  культурном достоянии человечества на 275 языках. Свое решение организация объяснила необходимостью сохранения части информации о человеческой расе на случай непредвиденных обстоятельств.

Elena11/shutterstock

Капсулу времени с данными поместят на борт японского автоматического модуля Hakuto-R от Ispace. Его запуск запланирован на зиму 2024-го. Первый лунный посадочный модуль Ispace Hakuto-R был запущен в декабре 2022 года в рамках пилотной миссии. Однако при попытке прилунения 25 апреля 2023-го аппарат разбился.

Культурные артефакты сохраняются на специальном «диске памяти», который ЮНЕСКО разработала совместно с инновационной платформой, базирующейся в Калифорнии. На нем записана преамбула Конституции ЮНЕСКО, в которой выражается важность сохранения мирового единства, языкового разнообразия и культур.

Ранее мы рассказывали о том, что российский космонавт побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. Он провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

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