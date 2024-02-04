Российский космонавт побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

5 июня в 0:00:20 по московскому времени Кононенко может стать первым человеком, чье суммарное время пребывания в околоземном пространстве достигнет тысячи суток. В июне он отметит в космосе свое 60-летие. К моменту завершения годовой экспедиции его суммарный налет будет равен 1110 суткам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Роскосмос».

До последнего рекорда Кононенко занимал второе место в мире по общему времени пребывания в космосе. Для Олега Кононенко это уже пятый полет. Свое первое отправление в космос он совершил в апреле 2008 года на МКС на борту корабля «Союз ТМА-12».

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