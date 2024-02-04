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Наука и образование

Российский космонавт побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Командир отряда Олег Кононенко сегодня превзошел результат другого россиянина Геннадия Падалки, который за пять миссий, совершенных с 1998 по 2015 год, провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Dima Zel/shutterstock

5 июня в 0:00:20 по московскому времени Кононенко может стать первым человеком, чье суммарное время пребывания в околоземном пространстве достигнет тысячи суток. В июне он отметит в космосе свое 60-летие. К моменту завершения годовой экспедиции его суммарный налет будет равен 1110 суткам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Роскосмос».

До последнего рекорда Кононенко занимал второе место в мире по общему времени пребывания в космосе. Для Олега Кононенко это уже пятый полет. Свое первое отправление в космос он совершил в апреле 2008 года на МКС на борту корабля «Союз ТМА-12».

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