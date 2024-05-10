18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Петербургские ученые создали новый материал, который по прочности превосходит многие алюминиевые сплавы

Сотрудники Научного центра «Передовые цифровые технологии» СПбПУ предполагают, что он может применяться в сферах транспортного и общего машиностроения.

BigTunaOnline/shutterstock

По словам специалистов, за основу были взяты волокнисто-металлические ламинаты. Это распространенный класс композитов, состоящих из углепластика и металла (например, алюминия). Благодаря такому сочетанию новый материал имеет плотность ниже, чем у алюминия, более высокую прочность в сравнении с традиционными композитами и большую долговечность относительно алюминиевых сплавов.

Особенность нового материала заключается в том, что при росте трещины или ударе большое количество энергии рассеивается на границе между полимером и металлом, что приводит к повышению свойств композита. Но все это работает только при условии высокой прочности соединений (адгезии) между слоями. «Мы улучшили сцепление поверхностей разных слоев материала за счет использования недорогого и удобного в работе наноматериала — фуллереновой сажи», — рассказал РИА «Новости» заведующий лабораторией «Полимерные композиционные материалы» Илья Кобыхно.

Ранее мы рассказывали о том, что химики СПбГУ совместно с коллегами из РАН создали уникальный метод утилизации золы ТЭЦ. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: