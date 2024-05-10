Петербургские ученые создали новый материал, который по прочности превосходит многие алюминиевые сплавы

По словам специалистов, за основу были взяты волокнисто-металлические ламинаты. Это распространенный класс композитов, состоящих из углепластика и металла (например, алюминия). Благодаря такому сочетанию новый материал имеет плотность ниже, чем у алюминия, более высокую прочность в сравнении с традиционными композитами и большую долговечность относительно алюминиевых сплавов.

Особенность нового материала заключается в том, что при росте трещины или ударе большое количество энергии рассеивается на границе между полимером и металлом, что приводит к повышению свойств композита. Но все это работает только при условии высокой прочности соединений (адгезии) между слоями. «Мы улучшили сцепление поверхностей разных слоев материала за счет использования недорогого и удобного в работе наноматериала — фуллереновой сажи», — рассказал РИА «Новости» заведующий лабораторией «Полимерные композиционные материалы» Илья Кобыхно.

Ранее мы рассказывали о том, что химики СПбГУ совместно с коллегами из РАН создали уникальный метод утилизации золы ТЭЦ.