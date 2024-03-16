Химики СПбГУ совместно с коллегами из РАН создали уникальный метод утилизации золы ТЭЦ

«В России предприятия угольного энергетического сектора ежегодно вырабатывают около 22 миллионов тонн золошлаковых отходов, а в мире эта величина превышает 800 миллионов тонн ежегодно. Объем твердых отходов угольных теплоэлектростанций (ТЭЦ) в России сегодня оценивается в 1,5−2 миллиарда тонн, при этом он занимает площадь более 20 тысяч кв. км», — говорится в сообщении петербургского вуза. Ученые смогли создать уникальный метод, при котором золу с ТЭЦ можно перерабатывать в строительные материалы.

«Наши исследования показали, что если в качестве добавки взять карбонат кальция СаСО3 (кальцит), то проявляется так называемый синергетический эффект. Другими словами, механическая обработка смеси золы и кальцита перед получением геополимеров повышает прочность намного больше, чем суммарный вклад механической обработки золы и введения карбонатной добавки, примененных раздельно», — рассказала автор исследования, профессор кафедры химической термодинамики и кинетики СПбГУ Ирина Зверева.

Она также добавила, что применение в составе геополимеров может доступно и дешево улучшить экологическую ситуацию на объектах ТЭЦ, позволяя не только утилизировать зольные продукты, но и получать полезный материал.

Вчера мы рассказывали о том, что в петербургском ЛЭТИ создали агросистему, повышающую урожайность сельхозкультур. При этом она не требует участия человека: полив, освещение растений и другие параметры контролируются автоматизированным модулем.