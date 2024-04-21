В школьную программу по физкультуре добавят гольф

В приказе Минпросвещения указано, что модуль «Гольф» разработан для методической поддержки учителей физкультуры. Его можно использовать как на основных уроках, так и в рамках дополнительных занятий. В модуль входит теоретическая часть: мировая и российская история этого вида спорта, виды соревнований, имена чемпионов. Практические занятия подразумевают освоение различных элементов разными видами клюшек, упражнения на точность попадания в лунку. При этом в документе не содержатся подробности организации занятий: на улице или в зале.

При этом родители скептически отнеслись к нововведениям. Некоторые из них иронизируют над тем, что вместо зеленого поля в зале будет линолеум, а вместо лунок — дырки в полу. Гольф не оказался единственным экзотическим видом спорта в федеральной программе. Там же есть киокусинкай, биатлон, хоккей на траве, регби, скалолазание, чирлидинг, перетягивание каната и компьютерный спорт. Но этот список не является обязательным, каждый учитель подстраивает программу по своему усмотрению.

«Любой модуль можно проводить в рамках полного курса, если есть условия для проведения и соответствующая материально-техническая база, или включать какие-то элементы в другие разделы программы. У нас также проводят обучение плаванию в спортивном зале, потому что не все школы могут в полном объеме заниматься с детьми плаванием, не везде есть бассейны. Но элементы техники видов плавания учитель может показать. Если появится возможность перейти в бассейн, то дети уже будут знакомы с этим видом плавания», — цитирует доцента кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека Академии постдипломного педагогического образования Елену Попову «Фонтанка».

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что из школьной программы уроки обществознания уберут до 9 класса. Их заменят историей. Это произойдет с 1 сентября 2025 года.