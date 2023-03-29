В России опять обсуждают отмену ЕГЭ: насколько упреки к единому экзамену оправданы? И что будет, если от него отказаться?

В марте в российском обществе неожиданно вновь поднялись ожесточенные споры вокруг Единого госэкзамена. Депутаты требуют «чем раньше, тем лучше» начать обсуждение отмены ЕГЭ. В правительстве то заявляют, что эта тема вообще не стоит на повестке дня, то говорят, что в этом вопросе необходимо «все серьезно взвесить». В связи с этим редакция «Собака.ru» решила спросить у профессионалов в области образования, что они думают о Едином экзамене и к чему может привести его отмена. На вопросы редакции отвечали Лев Лурье, директор президентского физмат лицея № 239 Максим Пратусевич, а также ученые Европейского Университета, НИУ ВШЭ и ИТМО.
Лев Лурье
Основатель Петербургской классической гимназии
Я уверен, что ЕГЭ необходимо оставить. Единый госэкзамен убирает или в значительной степени сокращает коррупцию при приеме в вузы. Он позволяет поступать в ведущие учебные заведения наиболее способным детям, а не тем, кто обладает связями или может дать взятку.
Противники ЕГЭ часто говорят, мол, из-за него обучение превращается в натаскивание на тесты. Позволю себе не согласиться — преподавание математики заключается в том, что детей учат решать задачки. А в какой форме они записывают ответ — на доске, в листочке во время контрольной или в бланке Единого экзамена, — не имеет ни малейшего значения.
То же самое и с историей. Я бы сказал, что она только тогда является наукой, когда производимое ею знание можно разложить на тесты. Ведь вопрос о том, хорошим был или плохим Александр Невский, не является историческим, он скорее идеологический. Вот его и сложно запихнуть в тест. А тот факт, что битва при Полтаве произошла в 1709 году неплохо бы знать каждому, его ЕГЭ и проверяет. Так что не надо заблуждаться, Единый экзамен никому не мешает осваивать школьную программу, а также получать те знания, которые находятся за ее пределами.
Более того, сами по себе результаты ЕГЭ дают нам очень много полезных знаний о самих школах. Недаром в Петербурге уже несколько лет не публикуют полные данные о его результатах. Почему? Да потому, что они показывают реальный уровень работы школ, и те учителя, которые плохо учат детей, лоббируют закрытие этой информации. Поэтому вместо того, чтобы обсуждать упразднение экзамена, лучше было бы обсуждать полную доступность данных о его результатах, чтобы давать детям и их родителям ориентир относительно того, в какой школе дают хорошее образование.
Максим Пратусевич
Директор президентского физико-математического лицея № 239
Единый государственный экзамен многим не нравится, но, скажем честно, он и не является золотым червонцем, чтобы все его любили. Я абсолютно уверен, что сейчас российская образовательная система держится только на нем. Ведь если где-то в школе еще переживают, что нет у них учителя математики, то это потому, что детям надо сдавать ЕГЭ. Уберите этот фактор, и отсутствие педагога уже не будет никого особо волновать.
Другое дело, что конструкция сдачи ЕГЭ сама по себе неправильная. Фактически, вводя значимый экзамен только по двум предметам, государство говорит, что ему наплевать на то, чему именно в школе 11 лет учили детей кроме математики и русского. А раз на это наплевать государству, то и уровень преподавания остальных дисциплин оказывается на том уровне, который мы видим. Они объявляются незначительными и постепенно отмирают как неолимпийские виды спорта.
Вторая проблема ЕГЭ — излишняя близость к демоверсии. Я как учитель математики отлично знаю, что будет на госэкзамене этого года, даже не видя ни одного из экзаменационных вариантов. Я понимаю, что в задаче 12 будет тригонометрическое уравнение с отбором корней, а в 14-й будет неравенство с логарифмической функцией. Именно отсюда и берется то, что учителя не проходят с детьми тригонометрию, а натаскивают их на то, как решать задачу 12.
Но все это лечится. Я, когда заканчивал школу, сдавал 11 экзаменов и не умер. Более того, нам говорили, что мы еще халявщики, так как мы могли выбирать, химию сдавать или биологию. Потенциально и пул предметов для ЕГЭ можно было бы расширить. Что касается содержания, то можно исправить и его, просто отвязав задания от шаблона. Чтобы дети и педагоги знали, какие темы будут проверяться, но не могли наперед предсказать, что за задания их ждут.
В остальном не вижу в идее единого экзамена, который проводится централизованно, независимо от конкретных школ, ничего плохого. Если же говорить о совмещении выпускных и вступительных экзаменов, то здесь нет не только никаких проблем, но и ничего нового. Когда я заканчивал школу, к нам приходили преподаватели вузов и вместе с учителями проверяли наши экзаменационные работы, зачитывая потом их как вступительные испытания. Лично я так поступил в пединститут в 1989 году. Чем это принципиально отличается от ЕГЭ? Ничем! Поэтому все разговоры отдельных ректоров, что им-де недостаточно результатов ЕГЭ, а нужны какие-то отдельные экзамены по математике или истории вызывают у меня просто смех. Раньше прекрасно обходились.
Виктор Болотов
Профессор Института образования НИУ ВШЭ
Разговоры об отмене Единого госэкзамена напоминают мне советский анекдот: «Я Пастернака не читал, но гневно осуждаю». Большинство людей, которые выступают против ЕГЭ, не держали в руках ни одного экзаменационного варианта. Если вы считаете, что он порождает натаскивание, что это все угадайка, а не проверка реальных знаний — сначала зайдите на сайт Федерального института педагогических измерений и порешайте задачи по любому предмету.
Теперь о самом Едином государственном экзамене. Когда в пандемию в очередной раз заговорили об отмене ЕГЭ, сами школьники выступили против. Ведь это дает им возможность поступить в хороший вуз, а не только в тот, который ближе всего к их дому. Кроме того, единый экзамен дал ориентир для работы учителей. Раньше оценка была личным делом педагога, школьника и родителя, теперь появилась некая внешняя планка, контроль — многих это, конечно, не устраивает. Но на самом деле такая внешняя оценка хорошо сказывается на системе образования.
Конечно, у ЕГЭ есть и проблемы. Главная из них — содержание экзаменационных материалов. Большая часть вопросов ориентирована на хорошую память, а не на творческие способности и умение нестандартно мыслить. Но это проблема не только России, но и других стран. И команда экзамена пытается с этим справиться — если сравнить те варианты, которые школьники решали в 2005—2006 годах и те, которые получают выпускники сейчас, то это два совершенно разных экзамена.
Не говоря о том, что если мы просто вернемся к советской практике очных экзаменов в вузах, то мы опять столкнемся с тем, от чего мы так старательно уходили. Оценкам школ вновь никто не будет верить, вокруг вузов будет плодиться коррупция и репетиторство, где натаскивают на поступление в конкретный вуз. А ребята из Тольятти и Владивостока вновь могут забыть о поступлении в столичные вузы.
При этом я не исключаю, что потенциально нам следует отойти от ЕГЭ, который мы знаем сейчас. Можно думать о том, чтобы создать систему оценки выпускников, которая бы проверяла не только знания, но и способности к логическому мышлению или владению основами мировой культуры. Тогда школьники будут сдавать экзамены уже не по физике или истории, а по естественнонаучной картине мира или социогуманитарному знанию. Это позволило бы отойти от некоторых проблем госэкзамена. Правда, боюсь, когда кто-то предлагает отменить Единый госэкзамен, то имеют в виду они совсем не это.
Алексей Итин
Начальник отдела организации приема ИТМО
ЕГЭ очень сильно повысил мобильность выпускников школ из регионов. У них появилась понятная и доступная возможность выбрать себе наиболее подходящий вуз, не тратя деньги и время.
При этом он же не закрывает других возможностей к поступлению. Помимо Единого госэкзамена есть олимпиадное движение — к примеру, к нам в ИТМО около половины студентов поступает именно через олимпиады, и мы очень это ценим.
Отмена же ЕГЭ, как лично мне кажется, создаст больше проблем, чем решит. Подумайте, ведь вузы сами не готовы к такому шагу. Представьте, если им вновь придется самим принимать по 15 тысяч экзаменов за лето — где найти людей, которые будут этим заниматься?
Но главное, повторюсь, такой шаг лишит нас тех ребят, которые в противном случае не смогли бы приехать в Петербург на учебу. И это было бы для нас очень нежелательно.
Михаил Соколов
Профессор Европейского университета, социолог образования
ЕГЭ, в сущности, единственный успешно завершенный большой проект в сфере российского высшего образования за последние 30 лет — в Болонскую систему Россия так полноценно и не вошла (и уже не собирается входить), университеты в первую сотню мировых рейтингов так и не попали, и только с ЕГЭ есть какой-то результат. Уже хотя бы поэтому, думаю, никто из людей, причастных к нему, не горит желанием его отменять.
Единый экзамен — это неизбежность для большой страны. Любое крупное государство в конечном итоге приходит к идее унифицированного экзамена. Мы видим это в Штатах, мы видим это в Китае, мы видим это в Индии. Такая оценка выпускников позволяет бороться с образовательной коррупцией, мэтчить абитуриентов и образовательные учреждения, а также повышает мобильность населения.
Последний фактор особенно важен для России. В России очень сильное экономическое неравенство между регионами. Оплата труда зависит от места жительства едва ли не больше, чем от профессии. Грубо говоря, важнее то, где вы работаете, а не то, кем вы работаете. При этом географическая мобильность населения в России довольно низкая. То есть в жизни большинства россиян фактически есть один период высокой мобильности — при переходе из школы в вуз. Для женщины из небольшого города поступление в вуз в столице — это самый вероятный способ изменить свой экономический статус (у мужчин еще есть силовые структуры).
Именно поэтому ЕГЭ очень важен политически. Единый экзамен фактически собирает страну воедино. У любого школьника появляется шанс поступить в Москве или Петербурге. Если эту возможность убрать, то проблема неравенства регионов встанет еще острее, чем сейчас. Так что перед тем, как предлагать отмену ЕГЭ, закрывая тем самым школьнику из Ижевска возможность поступить в МГУ, неплохо было бы подумать, как создать в Ижевске вуз не хуже МГУ. А затем еще и такие же хорошие рабочие места, как в Москве, с такими же доходами, как в столице.
Все это подводит нас к мысли, что отмена ЕГЭ была бы глупостью. Увы, это не значит, что такого шага не будет предпринято. Хотя пока, слава богу, вроде бы люди, от которых зависит принятие итогового решения, не поддерживают такой шаг. Идея отмены ЕГЭ в России весьма популярна. Если в ходе опроса поинтересоваться, поддерживают ли люди упразднение Единого госэкзамена, то они, скорее всего, ответят утвердительно. Однако подозреваю, что они не примеряют последствия отмены на себя и на свою семью.
Вообще же отношение к ЕГЭ мне напоминает оптическую иллюзию. К примеру, если в темной комнате есть светлая точка, то нам кажется, что она двигается, даже если в реальности она стоит на месте. Так и здесь — с определенного возраста нам всем кажется, что нас учили лучше, чем наших детей. Нас учили замечательно, развивали творческое мышление, нестандартный подход к решению задач, чего в наших детях, разумеется, не просматривается. И виной тому, безусловно, система образования и особенно единый экзамен, которого не было в нашей юности. Начиная со скольких-то лет людям надо принять, что им будет так казаться вне зависимости от того, произошли в системе образования изменения к лучшему или худшему. Это, как движущаяся светящаяся точка — нам так кажется вне зависимости от того, есть ли для этого объективные основания или нет.
Объективных данных, показывающих, что натаскивание на ЕГЭ как-то катастрофически сказалось на российских школьниках, у нас нет. Например, при стандартных тестах выпускники делают примерно столько же грамматических ошибок, сколько их родители. Правда, грамотность обычно понижается с возрастом — люди забывают, чему их учили в школе, — так что, возможно, в школьном возрасте родители были все-таки грамотнее. Но эффект этот не очень сильный, и есть много но — скажем, в знании иностранных языков сегодняшние школьники своих родителей сильно опережают. А уж если вспомнить про компьютерные языки... Надо примириться с тем, что узнать все невозможно, и если дети будут знать что-то, чего не знали их родители, то они неизбежно не будут знать чего-то, что те знали. Можно возразить, что это все про стандартные тесты, а где творческое мышление? Но тут мы опять попадаем в ловушку иллюзий: значительному большинству людей кажется, что их мышление более творческое, чем у большинства, хотя такого просто арифметически быть не может…
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