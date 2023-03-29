В России опять обсуждают отмену ЕГЭ: насколько упреки к единому экзамену оправданы? И что будет, если от него отказаться?

Максим Пратусевич

Директор президентского физико-математического лицея № 239

Единый государственный экзамен многим не нравится, но, скажем честно, он и не является золотым червонцем, чтобы все его любили. Я абсолютно уверен, что сейчас российская образовательная система держится только на нем. Ведь если где-то в школе еще переживают, что нет у них учителя математики, то это потому, что детям надо сдавать ЕГЭ. Уберите этот фактор, и отсутствие педагога уже не будет никого особо волновать.

Другое дело, что конструкция сдачи ЕГЭ сама по себе неправильная. Фактически, вводя значимый экзамен только по двум предметам, государство говорит, что ему наплевать на то, чему именно в школе 11 лет учили детей кроме математики и русского. А раз на это наплевать государству, то и уровень преподавания остальных дисциплин оказывается на том уровне, который мы видим. Они объявляются незначительными и постепенно отмирают как неолимпийские виды спорта.

Вторая проблема ЕГЭ — излишняя близость к демоверсии. Я как учитель математики отлично знаю, что будет на госэкзамене этого года, даже не видя ни одного из экзаменационных вариантов. Я понимаю, что в задаче 12 будет тригонометрическое уравнение с отбором корней, а в 14-й будет неравенство с логарифмической функцией. Именно отсюда и берется то, что учителя не проходят с детьми тригонометрию, а натаскивают их на то, как решать задачу 12.

«Разговоры отдельных ректоров, что им-де недостаточно результатов ЕГЭ, а нужны какие-то отдельные экзамены по математике или истории вызывают у меня просто смех»

Но все это лечится. Я, когда заканчивал школу, сдавал 11 экзаменов и не умер. Более того, нам говорили, что мы еще халявщики, так как мы могли выбирать, химию сдавать или биологию. Потенциально и пул предметов для ЕГЭ можно было бы расширить. Что касается содержания, то можно исправить и его, просто отвязав задания от шаблона. Чтобы дети и педагоги знали, какие темы будут проверяться, но не могли наперед предсказать, что за задания их ждут.

В остальном не вижу в идее единого экзамена, который проводится централизованно, независимо от конкретных школ, ничего плохого. Если же говорить о совмещении выпускных и вступительных экзаменов, то здесь нет не только никаких проблем, но и ничего нового. Когда я заканчивал школу, к нам приходили преподаватели вузов и вместе с учителями проверяли наши экзаменационные работы, зачитывая потом их как вступительные испытания. Лично я так поступил в пединститут в 1989 году. Чем это принципиально отличается от ЕГЭ? Ничем! Поэтому все разговоры отдельных ректоров, что им-де недостаточно результатов ЕГЭ, а нужны какие-то отдельные экзамены по математике или истории вызывают у меня просто смех. Раньше прекрасно обходились.