Треть россиян выступает за исключение теории Дарвина из школьного курса

3% придерживаются мнения, что человека и все живое на земле создал Бог. Есть еще 3%, которые верят в происхождение от космических пришельцев. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ. При этом исследователи отмечают, что число сторонников дарвинизма с 2006 года стало больше на 4 процентных пункта, а сторонников креационизма — меньше на 1. Количество тех, кто не уверен в науке, стало больше, но ненамного.

Среди дарвинистов преобладают люди от 18 до 34 лет — это атеисты и пользователи интернета. Среди сторонников теологической теории больше женщин и россиян старше 60 лет, со средним образованием, исповедующих ислам и жителей Северо-Кавказского федерального округа. Сомневаются в науке граждане старше 45 лет, а также жители Северо-Западного и Сибирского федеральных округов.

Осенью мы рассказывали о том, что Минцифры хочет освободить учителей от проверки домашних заданий. Вместо этого предлагается внедрить автоматизированную систему оценивания таких работ.