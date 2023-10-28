Минцифры хочет освободить учителей от проверки домашних заданий

Доля автоматически проверяемых домашних заданий, которая облегчит работу учителям, может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. «Предусмотрено, что будет существовать типовое решение, которое можно будет делать изначально соответствующим требованиям Минпросвещения и Минцифры. Это типовое решение можно будет использовать тем регионам, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения. Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ . Возможно будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме», — цитирует замглаву Минцифр России Олег Качанов РИА «Новости».

При этом использование технологии автопроверки будет добровольным. Обязательным станет только соблюдение требований к качеству проверок. «Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, – это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Этот показатель самый понятный и простой, который разгружает учителей, но почему-то нигде не ставится во главу угла. Доля автоматически проверяемых домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», — сказал чиновник.

Напомним, что летом в Госдуме предложили отменить оценки по некоторым школьным предметам. По ним предложили ставить зачет/незачет. В числе таких занятий — физкультура, ИЗО, музыка и труды.