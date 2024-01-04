В вузах может появиться «новогодняя стипендия»

Чиновница добавила, что размер государственной академической стипендии в этом году составил 1 825 рублей в месяц, а социальной — 2 739 рублей. При этом стоимость железнодорожного билета на конец декабря достигла порядка 3 000 рублей, а авиабилета — 8 000 рублей (без багажа).

Только в вузах Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области обучаются свыше 50% иногородних студентов. Их высокая доля - более 30% - отмечается и среди обучающихся в Новосибирской, Орловской, Тюменской и Томской областях, в Краснодарском крае и Республике Татарстан.

«Представляется, что эффективным средством поддержки российского студенчества станет введение дополнительной новогодней стипендии, выплачиваемой в размере 200% от суммы государственной академической стипендии, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по очной форме обучения и получавших стипендию в течение 11 предшествующих месяцев», — цитирует депутата ТАСС.

В декабре президент России Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете телефонов в школах. По нему пользоваться гаджетами нельзя даже для учебных целей. Такая мера правда поможет? Что говорит наука о влиянии телефонов на учебу? И почему некоторые эксперты считают, что норма лишь прибавит проблем самим педагогам? Отвечают Лев Лурье, директор лицея 239 Максим Пратусевич и эксперт НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий в нашем материале.