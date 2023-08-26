В Госдуме предложили отменить оценки по некоторым школьным предметам. По ним предложили ставить зачет/незачет

Зампред российской Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить систему оценок для общеразвивающих и творческих предметов в школьной программе. «Отметки не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка, при этом оказывают сильнейшее эмоциональное и психологическое давление на детей», — говорится в обращении чиновника. Вместо этого он предложил ставить «зачет» или «незачет».

Также сегодня стало известно, что из ЕГЭ по литературе убрали почти всех авторов "Золотого века". Вместо этого школьникам предлагают больше читать литературу про Великую Отечественную Войну. В списке литературы не оказалось Пушкина, Лермонтова, Грибоедова и некоторых других авторов XVIII-XIX веков. По логике составителей эти авторы входят в экзамен для 9 класса ОГЭ.

Недавно мы рассказывали, как школьница из Москвы нашла в Петербурге дом, в котором жила семья Мармеладовых. Хотя это не удавалось даже исследователям Достоевского.