Понимали ли Екимов и его коллега Алексей Онущенко, что работают над чем-то что перевернет всю технологию?

Нет, конечно. Никто тогда этого не понимал. Более того, шли долгие споры о том, есть ли в их экспериментах какие-то интересные эффекты или нет. Тогда не шло никакой речи о перевороте в физике и создании, можно сказать, новой философии, которая легла в основу нанотехнологии.

Да и не бывает так никогда, что сразу после эксперимента вы понимаете масштаб результата. Это осознание приходит потом, что называется, когда вы на следующий день проснетесь. А иногда через много лет…

Вообще работа Екимова и Онущенко не получила бы такого пристального внимания, если бы практически тогда же не вышла теоретическая статья Саши и Леши Эфросов, которые работали здесь же, в Ленинграде, но не в ГОИ, а в Физтехе имени Иоффе. Собственно, они теоретически обосновали существование таких точек, их физическая модель легла в основу последующих экспериментов. И не только экспериментов Екимова, но и опытов американца Луиса Брюса, который также получил в этом году Нобелевскую премию за синтез квантовых точек.