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Наука и образование

Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили петербургскому ученому Алексею Екимову

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Вместе с американцами Мунги Бавери и Луи Брусом он открыл и синтезировал квантовые точки.

Фото: NobelPrize / Twitter

Алексей Екимов — советско-америкнский ученый, доктор физико-математических наук и специалист в области физики твердого тела и оптики. В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Работал в Физико-техническом институте имени Иоффе и Государственном оптическом институте имени Вавилова. Был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, Лионском университете имени Клода Бернара, Институте Макса Планка и Университете Осаки. Автор более 100 научных работ и нескольких изобретений с 1999 года живет в США, а в настоящее время работает в частной компании Nanocrystals Technology Inc.

Квантовые точки, открытые и синтезированные лауреатами Нобелевской премии по химии — настолько крошечные наночастицы, которые обладают уникальными свойствами и теперь распространяют свой свет с экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции, и их яркий свет может осветить опухолевую ткань для хирурга. «Исследователи в основном использовали квантовые точки для создания цветного света. Они полагают, что в будущем квантовые точки могут способствовать созданию гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных элементов и, возможно, зашифрованной квантовой связи», — отмечают в Нобелевском комитете.

Нобелевский комитет

О лауреатах Нобелевской премии по химии в 2023 году:

Сегодня квантовые точки являются важной частью инструментария нанотехнологий. Все лауреаты премии 2023 года по химии были пионерами в исследовании наномира. В начале 1980-х годов Луи Брусу и Алексею Екимову удалось создать — независимо друг от друга — квантовые точки, представляющие собой настолько крошечные наночастицы, что их характеристики определяют квантовые эффекты. В 1993 году Мунги Бавенди произвел революцию в методах производства квантовых точек, сделав их качество чрезвычайно высоким — жизненно важное условие для их использования в сегодняшних нанотехнологиях.

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