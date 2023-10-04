Алексей Екимов — советско-америкнский ученый, доктор физико-математических наук и специалист в области физики твердого тела и оптики. В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Работал в Физико-техническом институте имени Иоффе и Государственном оптическом институте имени Вавилова. Был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, Лионском университете имени Клода Бернара, Институте Макса Планка и Университете Осаки. Автор более 100 научных работ и нескольких изобретений с 1999 года живет в США, а в настоящее время работает в частной компании Nanocrystals Technology Inc.

Квантовые точки, открытые и синтезированные лауреатами Нобелевской премии по химии — настолько крошечные наночастицы, которые обладают уникальными свойствами и теперь распространяют свой свет с экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции, и их яркий свет может осветить опухолевую ткань для хирурга. «Исследователи в основном использовали квантовые точки для создания цветного света. Они полагают, что в будущем квантовые точки могут способствовать созданию гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных элементов и, возможно, зашифрованной квантовой связи», — отмечают в Нобелевском комитете.