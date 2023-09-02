К 2030 году Россия планирует запустить космическую миссию на спутник Марса — Фобос

«Бумеранг» — после 2030 года. Первый этап проекта «Экспедиция-М» по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — говорится в материалах НПО Лавочкина, которые опубликовал ТАСС. Уточняется, что основными задачами миссии являются посадка на небесные тела в условиях отсутствия гравитации и доставка образцов вещества Фобоса на Землю.

Запуск аппарата планируется осуществить с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Ангара». Космический аппарат массой 6,5 тонны должен долететь до Марса, выйти на орбиты вокруг Марса, Фобоса и Деймоса и провести их дистанционное изучение, осуществить мягкую посадку на поверхность Фобоса и взять образцы его грунта.

Напомним, что недавно Первая в истории России станция «Луна-25» потерпела крушение! Что это была за миссия на Луну? И почему закончилась неудачей, рассказываем в нашем материале.