Первая в истории России станция «Луна-25» потерпела крушение! Что это была за миссия на Луну? И почему закончилась неудачей?

В понедельник, 21 августа, на поверхность естественного спутника Земли должна была опуститься первая за полвека отечественная станция «Луна-25». Успех миссии стал бы одним из главных достижений космонавтики в новой истории России. Однако 19 числа связь с аппаратом была потеряна — предположительно он разбился о поверхность Луны. Что могло пойти не так? Чем была важна «Луна-25» с точки зрения науки? Как повлияет итог миссии на дальнейшую лунную программу страны? Обо всем этом «Собака.ru» рассказал популяризатор космонавтики, руководитель проекта по образовательным малым космическим аппаратам ГК «Геоскан» Александр Хохлов.
Что такое «Луна-25»?
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» — первый в российской истории посадочный модуль, который отправился Луне, спустя 47 лет, после того как последняя советская лунная станция «Луна-24» в 1976 году выполнила свою миссию по мягкой посадке в экваториальной зоне, где провела научные исследования и с помощью возвращаемой ступени доставила 170 граммов реголита на Землю.
Проект станции тянулся с конца девяностых годов прошлого века, одно время он был совместный с Индией, потом с Европой, а в итоге стал первой национальной миссией России на Южный полюс Луны.
Для нас было важно, что это первая полностью самостоятельная межпланетная миссия, в некотором роде возвращение России в дальний космос (после славной истории советских станций и нескольких неудач в последние 30 лет). Однако в итоге полностью реализовать этот план не удалось.
В чем была ее миссия?
Российским специалистам предстояло отработать технологию мягкой посадки на другое небесное тело. В СССР автоматические станции садились на Луну, Марс (не очень удачно) и на Венеру. Но с конца 80-х годов у нас не было реализованных миссий по мягкой посадке на другие планеты или спутники планет.
Кроме этой инженерной задачи, у станции был комплект научного оборудования для исследования свойств лунного реголита и экзосферы (сильно разреженный слой плазмы и пыли вокруг Луны).
Но наиболее интересной была еще одна цель — поиск следов воды в грунте и определение ее концентрации. Основную роль в этой части миссии должны были играть ученые из Института космических исследований РАН. Еще в 2009 году были получены данные с их нейтронного детектора ЛЕНД, установленного на американском орбитальном аппарате Lunar Reconnaissance Orbiter. В результате была построена карта распространения воды на Луне. Оказалось, что ее особенно много на полюсах спутника, но больше всего на Южном. Это определило и научную и практическую цели для полетов, утвердило концепцию исследования «полярной Луны».
В случае успешной посадки станция должна была проработать земной год на поверхности Луны. При этом планировалось, что она будет работать во время лунных дней (14,5 земных суток) и «спать» ночью. Пока есть солнечный свет, «Луна-25» должна была проводить съемку поверхности, собирать рукой-манипулятором пробы грунта и проводить научные эксперименты. На ночь вся аппаратура, кроме часов реального времени, выключалась бы.
Что «Луна-25» успела сделать до своего разрушения?
После выхода станции на орбиту вокруг Луны, специалисты провели тестирования ряда научных приборов. Были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы. С помощью камер СТС-Л ученые получили первые снимки поверхности Луны с орбиты.
Можем ли мы сейчас предположить, что пошло не так?
Согласно сообщению Роскосмоса, при выведении на предпосадочную орбиту станция врезалась в поверхность Луны. В чем причина этого: программная ошибка, ошибка операторов, неисправность двигательной установки — сейчас этого сказать нельзя.
«Роскосмос»
Официальное сообщение в Telegram-канале госкорпорации:
19 августа в соответствии с программой полёта КА «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.
Около 14:57 мск связь с КА «Луна-25» прервалась.
Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.
По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.
Вопросами выяснения причин потери «Луны» займется специально формируемая межведомственная комиссия.
Получается, что все годы и деньги, которые потратили на «Луну-25» теперь впустую?
Нет, впервые в истории новой России получилось вывести автоматическую межпланетную станцию на орбиту вокруг другого небесного тела, в данном случае Луны, — это тоже успех. Возможно с этого и нужно было начинать, сначала орбитальную станцию отправить и исследовать Луну дистанционно. Но такой будет «Луна-26».
Как катастрофа повлияет на лунную программу?
Следующие станции российской лунной программы (орбитальная «Луна-26» и посадочные «Луна-27» и «Луна-28») планируются в следующий этап Федеральной космической программы (ФКП). Их предстоит разрабатывать, поэтому в целом авария на них должна повлиять только в смысле улучшения подхода к проектированию миссии, нужно учесть опыт первой станции. А так все зависит в первую очередь от выделенного в ФКП финансирования.
Опыт, полученный с помощью «Луны-25», в любом случае доджен был использоваться при проектировании следующих миссий. В данном случае придется работать с неудачным опытом.
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