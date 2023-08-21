Первая в истории России станция «Луна-25» потерпела крушение! Что это была за миссия на Луну? И почему закончилась неудачей?

В чем была ее миссия?

Российским специалистам предстояло отработать технологию мягкой посадки на другое небесное тело. В СССР автоматические станции садились на Луну, Марс (не очень удачно) и на Венеру. Но с конца 80-х годов у нас не было реализованных миссий по мягкой посадке на другие планеты или спутники планет.

Кроме этой инженерной задачи, у станции был комплект научного оборудования для исследования свойств лунного реголита и экзосферы (сильно разреженный слой плазмы и пыли вокруг Луны).

Но наиболее интересной была еще одна цель — поиск следов воды в грунте и определение ее концентрации. Основную роль в этой части миссии должны были играть ученые из Института космических исследований РАН. Еще в 2009 году были получены данные с их нейтронного детектора ЛЕНД, установленного на американском орбитальном аппарате Lunar Reconnaissance Orbiter. В результате была построена карта распространения воды на Луне. Оказалось, что ее особенно много на полюсах спутника, но больше всего на Южном. Это определило и научную и практическую цели для полетов, утвердило концепцию исследования «полярной Луны».

В случае успешной посадки станция должна была проработать земной год на поверхности Луны. При этом планировалось, что она будет работать во время лунных дней (14,5 земных суток) и «спать» ночью. Пока есть солнечный свет, «Луна-25» должна была проводить съемку поверхности, собирать рукой-манипулятором пробы грунта и проводить научные эксперименты. На ночь вся аппаратура, кроме часов реального времени, выключалась бы.