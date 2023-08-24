В России начали строить самый большой солнечный телескоп в Евразии! Что с его помощью смогут узнать ученые?

В этом месяце ваш институт объявил о начале строительства крупнейшего телескопа в Евразии. Вы не могли бы подробнее рассказать о том, что это за проект?

Идея создания крупного солнечного телескопа появилась достаточно давно, когда стало очевидно, что существующие инструменты имеют принципиальные ограничения. Речь идет о телескопах с зеркалами порядка одного метра в диаметре — это сегодня типичные солнечные телескопы. Еще в середине прошлого века ученые столкнулись с тем, что привычные солнечные телескопы не могут позволить нам решить целый ряд научных задач.

Дело здесь в том, что романтическая эпоха, когда один человек смотрел в окуляр телескопа, давно прошла. Сегодня телескопы — это высокотехнологичные аппаратно-программные комплексы, результат работы которых зависит от слаженной работы команды инженеров и, конечно, ученых.

Конкретные проекты крупных солнечных телескопов зародились в 80-х годах прошлого столетия. В СССР эту работу возглавлял наш институт под руководством члена-корреспондента академии наук Владимира Евгеньевича Степанова. Аналогичные проекты были в Европе и США. С реализацией было сложнее, во всех странах возникали те или иные проблемы, но работа не прекращалась. Наибольшего прогресса добились здесь в США. Финансирование на него было выделено в 2000-х годах, к 2009-му закончили готовить проектную документацию, а в 2021-м — завершили строительство.

Судьба остальных проектов в мире оказалась сложнее. Так, работа над Европейским солнечным телескопом до сих пор продолжается, но осложняется финансовыми проблемами. Вдобавок недавно стало известно, что ведущий институт в Германии по этому проекту вообще собираются закрыть! Российский проект крупного солнечного телескопа вошел в активную фазу финансирования в 2013 году. К концу 2021-го была разработана проектная документация. В этом году началась фаза строительства, которая должна закончиться к 2030 году. Телескоп будет построен в Саянской солнечной обсерватории (ИСЗФ СО РАН). В обсерватории существует ряд солнечных телескопов прошлого поколения, а также современные телескопы для ночных наблюдений.