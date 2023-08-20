Ученые СПбГУ разработали экспресс-метод для определения консервантов в соках и газировках

В своих исследованиях ученые нализировали детские напитки, потому что именно дети наиболее восприимчивы к действию пищевых добавок. Кислоты E200 и E210 применяются в качестве консервантов, а также присутствуют в газированных напитках и соках. Сами по себе они не вредны, если не превышают нормы. Большое количество добавки E210 может привести к судорогам, гипервентиляции лёгких, нарушениям когнитивных функций и другим недомоганиям.

«Разработанный способ является селективным, чувствительным и позволяет определять содержание консервантов на уровне ниже их предельно допустимых концентраций», — отмечает профессор Института химии СПбГУ, лауреат премии президента РФ для молодых учёных Ирина Тимофеева для издания «Газета.ru».

Петербургские ученые научили искусственный интеллект находить опасные заболевания по микробиоте человека. Технология умеет определять риск развития серьезных заболеваний с точностью до 95%, в том числе сахарный диабет II типа, ожирение, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, депрессию и хронический стресс.