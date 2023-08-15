Петербургские ученые научили искусственный интеллект находить опасные заболевания по микробиоте человека

Алгоритм исследования «Новабиом» создал выпускник университета ИТМО. В основе технологии лежит идентификация состава бактерий желудочно-кишечного тракта с помощью метода 16S рРНК секвенирования — передового метода расшифровки ДНК микроорганизмов, рассказали в пресс-службе «Новабиом».

Это позволяет распознавать более 5 000 таксонов патогенных, нежелательных, полезных и других видов бактерий. Алгоритмы обрабатывают результаты секвенирования на основе 28 000 корреляций между составом микробиоты и показателями здоровья человека. Они одновременно учитывают множество факторов, включая пол, возраст, образ жизни, пищевые привычки, прием лекарств – всего 14 уникальных параметров.

Исследование с точностью до 95% определяет риск развития семи заболеваний: сахарного диабета II типа, ожирения, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии и хронического стресса. Методы машинного обучения «Новабиом» позволяют не только установить риск возможного появления заболевания, но и подобрать максимально эффективные индивидуальные рекомендации для корректировки состава микробиоты. С помощью исследования также составляется оптимальный план питания, витаминов и микроэлементов для улучшения состава микрофлоры кишечника.

«Наше исследование может помочь восстановить микрофлору кишечника после химиотерапии и даже облегчить диагностику сложных заболеваний, таких как диабет II типа, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и других. Течение этих заболеваний долгое время происходит бессимптомно и человек попросту не знает, что болен. Но терапия на ранних стадиях может существенно сократить темпы развития недуга, облегчить состояние, улучшить качество и продолжительность жизни. Зачастую коррекция одной или нескольких видов бактерий может кардинально улучшить результативность терапевтических мероприятий. Эффективность нашего метода основана на данных более 35 000 научных и клинических исследований, в том числе ведущих зарубежных институтов. На сегодняшний день это самый точный метод исследования микробиоты», — рассказал генеральный директор компании «Новабиом» Александр Улесов.

В ближайшее время инновационное исследование выйдет на рынок и будет доступно для широкого круга людей.