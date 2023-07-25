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Наука и образование

В Петербурге появится вторая школа от «Газпрома» с бассейном, спорткомплексом и катком

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Учебное учреждение на 1 650 мест собираются построить на уже созданной территории намыва Васильевского острова между улицами Гончарова и Лисянского, Вилькицким бульваром и бульваром Головина.

Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург», по официальным характеристикам участок займет «объект дошкольного, начального и среднего образования — школа на 1650 мест с бассейном». Рядом с учреждением появится также спортивный комплекс с катком.

В Градостроительном плане от 2020 года указывалось, что основной вид разрешенного использования участка — деловое управление. Документы выдавали ООО «ЯрРенПрестиж», которое принадлежит турецкому АО «Десна Гайрименкуль Ятырым». По предварительным оценкам экспертов, «Газпром» мог потратить на приобретение прав на участок около 4 млрд рублей специально под школьный проект.

На сегодняшний день у «Газпрома» в Петербурге уже есть одна частная школа — это «Газпром школа Санкт–Петербург» на Крестовском проспекте. Учебное заведение открыли в 2021 году. Оно рассчитано только на детей сотрудников компании в количестве 825 человек. Тогда в проект инвестировали порядка 3 млрд рублей.

Летом прошлого года появилась информация, что компания собирается построить общеобразовательную школу на 1 650 учеников на территории стадиона «Динамо» на Крестовском острове. Однако пока не известно, согласятся ли петербургские чиновники вывести участок из рекреационной зоны.

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