Стоимость школьных обедов в Петербурге может вырасти со следующего года

В проекте постановления указано, что увеличение стоимости школьного питания необходимо для реализации положений «Социального кодекса Санкт-Петербурга" и пункта 1.1 постановления городского правительства № 928 от 10.10.2022 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением СВО <...> на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины и мобилизационных мероприятий в период её проведения». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Так, стоимость завтрака для начальной школы будет составлять 99 рублей 90 копеек; обед — 149 рублей 80 копеек, комплексный обед обойдется почти в 250 рублей.Для остальных учащихся стоимость завтрака составит 117 рублей 60 копеек; стоимость обеда — 176 рублей 40 копеек, а стоимость комплексного обеда — ровно 294 рубля.

Еще дороже обойдутся школьные обеды родителям детей, которые обучаются в кадетских классах общеобразовательных учреждений. В частности, завтраки учеников 5-8-х классов могут подорожать до 152 рублей 80 копеек в день; а обычные и комплексные обеды — до 229 рублей 20 копеек и 382 рублей соответственно.

В июне стало известно, что в российских школах девочек начнут обучать основам медицинской подготовки. Специальные занятия введут уже с начала нового учебного года. Программа будет включает в себя не только оказание первой медпомощи, но и санитарный инструктаж.