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Наука и образование

В российских школах девочек начнут обучать основам медицинской подготовки

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Специальные занятия введут уже с начала нового учебного года. Программа будет включает в себя не только оказание первой медпомощи, но и санитарный инструктаж.

Chatrawee Wiratgasem/shutterstock

«Была разработана программа для девочек – это основа медицинской подготовки. Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — цитиарует замдиректора департамента госполитики Минпросвещения Анна Тимофеева РИА «Новости». По словам чиновницы, Россия сейчас идет к образованию единого образовательного пространства, поэтому было принято решение разработать программы внеурочной деятельности, которые как раз регулировали проведение сборов школьников.

Тимофеева уточнила, что для формирования единого образовательного пространства совместно с Минобороны и МЧС разработаны программы на базе центров «Авангард» и «Патриот». Она также добавила, что реализация всех программ начнется с 1 сентября 2023 года.

Весной стало известно, что в школьную программу хотят включить уроки семьеведения. А со следующего учебного года предмет ОБЖ переименуют в Основу безопасности и защиты Родины.

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