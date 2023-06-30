В российских школах девочек начнут обучать основам медицинской подготовки

«Была разработана программа для девочек – это основа медицинской подготовки. Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — цитиарует замдиректора департамента госполитики Минпросвещения Анна Тимофеева РИА «Новости». По словам чиновницы, Россия сейчас идет к образованию единого образовательного пространства, поэтому было принято решение разработать программы внеурочной деятельности, которые как раз регулировали проведение сборов школьников.



Тимофеева уточнила, что для формирования единого образовательного пространства совместно с Минобороны и МЧС разработаны программы на базе центров «Авангард» и «Патриот». Она также добавила, что реализация всех программ начнется с 1 сентября 2023 года.



Весной стало известно, что в школьную программу хотят включить уроки семьеведения. А со следующего учебного года предмет ОБЖ переименуют в Основу безопасности и защиты Родины.