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Наука и образование

Петербургские школьники выиграли три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по математике

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Участники проверяли свои знания в разных областях школьного курса математики: геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике. Руководителем российской сборной выступал лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея №239. А еще один лауреат, директор лицея №239 Максим Пратусевич, был наставником школьников в качестве заместителя руководителя сборной.

Пресс-служба Минпросвещения России

Олимпиада проходила в японском городе Чиба. В ней приняли участие 618 учеников из 112 стран. Российские школьники принимали участие в состязании дистанционно — с площадки Дальневосточного федерального университета.

Все участники российской сборной получили награды. Из шести членов команды четверо — ученики петербуржских школ. Трое из них — выходцы из Президентского физико-математического лицея №239: Алиса Волкова (золото), Роман Кузнецов (золото), Эльдар Хисамутдинов (золото). Серебряную медаль получил Павел Прозоров из лицея №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта».

Задания олимпиады были из разных областей школьного курса математики: геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики. Руководитель российской сборной — Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея №239. Директор лицея №239 Максим Пратусевич был наставником ребят в качестве заместителя руководителя сборной.

Это «серые кардиналы» лучших математиков России — директор лицея №239 Максим Пратусевич и учитель Кирилл Сухов

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