Звездная пыль, роддом для айсбергов и древний лед: что будут изучать петербургские полярники в Антарктиде

Полярные исследования и пандемия
В прошлом году из-за пандемии нам пришлось минимизировать исследования, фактически велись только дежурные наблюдения и работы по поддержанию станций. В составе сезонной экспедиции было всего 80 человек. Сейчас мы возобновляем научную программу: в экспедицию отправились гляциологи (ученые, изучающие лед, — прим. ред.), геофизики, океанологии, климатологи, буровики и команда строителей. Всего более 200 человек.
Будут работать на пяти круглогодичных российских антарктических станциях. Хотя ограничения сохраняются. Самое главное: несмотря на то, что весь личный состав привит, общения с иностранными станциями практически не будет. Все ненаучные активности сведены к нулю, такие как традиционные чемпионаты по футболу между полярниками разных стран, соревнования по настольному теннису, антарктический кинофестиваль. Это очень печально, ведь работа в Антарктике традиционно строится на добрососедстве, взаимопомощи. А тут подобных контактов почти не будет. Мы даже думаем провести исследования того, как такая изоляция влияет на психологическое состояние людей.
Звездная пыль и метеориты
Вместе с полярниками нашего института в Антарктику в этом году отправился отряд Уральского федерального университета. Он обследует горный массив Вольтат на побережье Антарктиды (в 180 км от российской станции Новолазаревская). Ученые будут искать места, где скопилось много метеоритного вещества. В этом им помогут профессиональные горные гиды и космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков
Там же команда возьмет пробы льда из разных мест и глубин. Они рассчитывают найти в них частицы космической пыли. Образцы отправят в наш город, где их исследуют в Петербургском институте ядерной физики. Эти исследования важны в том числе для астробиологов, которые занимаются поисками следов космической жизни.
Роддом для айсбергов
Мы продолжаем ежегодные наблюдения за изменением климата в Антарктике. Это может показаться рутиной, но, когда исследования проводятся 60 лет подряд, то они дают возможность видеть динамику изменения климата и его влияния на жизнь разных видов в регионе. Мы ведем такие исследования с 1957 года и видим, что на большинстве наших станций в разных местах континента температурный тренд положительный.
Так за последние 10 лет заметно потеплело в районе Антарктического полуострова (Западная Антарктида), на котором работает наша станция Беллинсгаузен. Именно там возникают очень крупные айсберги. Считается, что в случае таяния ледового покрова Антарктики, ледники в этом регионе разрушатся первыми. Именно поэтому наблюдения здесь очень важны. В целом, мы надеемся, что после экспедиции этого года мы обобщим многолетние данные и представим их в виде ярких и массовых публикаций, показывающих, как меняется климат в Антарктиде.
Самый древний лед в Антарктике
После годичного перерыва мы возобновляем научную работу на станции Восток. Она находится в 1400 километрах от побережья. Именно здесь было совершено одно из последних географических открытий – подледниковое озеро Восток. С начала 1990-х годов мы ведем работы по бурению ледового щита над озером (его толщина примерно четыре километра). В 2012 году мы смогли достичь границы воды и даже взять образцы, но только замерзшие: вода поднялась в нашу шахту, застыла и мы смогли извлечь лед на поверхность. Сейчас мы думаем, как получить жидкие пробы.
Помимо изучения уникального озера, которое находилось в изоляции от земной поверхности десятки миллионов лет, здесь мы занимаемся палеоклиматическими исследованиями. Ледяной щит над озером намерзал тысячелетиями, все это время в нем застывали пузырьки воздуха. Теперь они позволяют изучать состав атмосферы прошлых эпох. Во время бурения мы извлекаем керны (вертикальные колонки льда). В них, как в слоеном пироге, есть лед разных эпох. Анализируя его состав, мы можем оценить изменения климата в течении сотен тысяч лет. В этой работе также участвуют и сотрудники Горного университета (в том числе несколько студентов отправились в экспедицию в этом году).
Если возраст льда над озером Восток порядка 450 тысяч лет, то в нескольких сотнях километров от него может находиться, по нашим расчетам, лед возрастом более миллиона, а может быть и двух миллионов лет. Мы проанализировали динамику нарастания льда, его движения и полагаем, что нашли место, где может находиться самый древний лед в Антарктиде. Два года назад там провели разведку и теперь готовим заявку на финансирование работ по бурению льда на этом участке. Это позволит проследить изменения климата и состава атмосферы на протяжении уже не тысяч лет, а практически с начала человеческой истории.
Большая стройка
Важной задачей в этом году является не только возобновление научной деятельности, но и начало строительства нового зимовочного комплекса станции Восток. Это личный проект председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Викторовича Михельсона, который на собственные средства спроектировал и построил этот комплекс, осуществил его контрольную сборку под Петербургом. Теперь комплекс снова разобрали и везут в Антарктиду. Перевозка морским путем и в Антарктиде, а также монтаж нового зимовочного комплекса осуществляется из средств госбюджета.
Это очень поможет в нашей работе, потому что существующие строения станции погребены под снегом. В 90-е годы станцию неправильно обслужили и ее занесло так, что расчистить ее невозможно. Теперь люди живут там буквально под снегом.
Однако зимовочный комплекс не просто придет на смену старым постройкам, а даст гораздо больше возможностей. Его длина 140 метров, высота — 17,5 метров. То есть он по размерам сопоставим с 7-этажным домом. В нем будет жилой блок, лабораторный комплекс, гараж, медицинский блок, столовая, собственный дизель-генератор. Его автономность составит 9-10 месяцев. При этом он сможет выдерживать морозы до -90 градусов. Это будет один из самых современных комплексов в Антарктике.
На месте его установки уже подготовлена подушка из утрамбованного снега толщиной около 2,5 метров, чтобы станция постепенно не уходила под снег. Доставлять и собирать станцию будут около трех лет. Специально для этой задачи был разработан и собран на челябинском заводе большой кран, также специально для этого были сооружены грузовые моторные сани. Ведь всего за три года на стройку нужно перевезти около 8 000 тонн груза: стройматериалы, оборудование, топливо.
Также у нас в планах реконструкция самой старой нашей станции Мирный, она работает с 1956 года, и перевод в круглогодичный режим другой станции - Русская. В этом году мы начнем подготовительные работы для их реконструкции.
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