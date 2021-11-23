Звездная пыль, роддом для айсбергов и древний лед: что будут изучать петербургские полярники в Антарктиде

Самый древний лед в Антарктике

После годичного перерыва мы возобновляем научную работу на станции Восток. Она находится в 1400 километрах от побережья. Именно здесь было совершено одно из последних географических открытий – подледниковое озеро Восток. С начала 1990-х годов мы ведем работы по бурению ледового щита над озером (его толщина примерно четыре километра). В 2012 году мы смогли достичь границы воды и даже взять образцы, но только замерзшие: вода поднялась в нашу шахту, застыла и мы смогли извлечь лед на поверхность. Сейчас мы думаем, как получить жидкие пробы.

Помимо изучения уникального озера, которое находилось в изоляции от земной поверхности десятки миллионов лет, здесь мы занимаемся палеоклиматическими исследованиями. Ледяной щит над озером намерзал тысячелетиями, все это время в нем застывали пузырьки воздуха. Теперь они позволяют изучать состав атмосферы прошлых эпох. Во время бурения мы извлекаем керны (вертикальные колонки льда). В них, как в слоеном пироге, есть лед разных эпох. Анализируя его состав, мы можем оценить изменения климата в течении сотен тысяч лет. В этой работе также участвуют и сотрудники Горного университета (в том числе несколько студентов отправились в экспедицию в этом году).

Если возраст льда над озером Восток порядка 450 тысяч лет, то в нескольких сотнях километров от него может находиться, по нашим расчетам, лед возрастом более миллиона, а может быть и двух миллионов лет. Мы проанализировали динамику нарастания льда, его движения и полагаем, что нашли место, где может находиться самый древний лед в Антарктиде. Два года назад там провели разведку и теперь готовим заявку на финансирование работ по бурению льда на этом участке. Это позволит проследить изменения климата и состава атмосферы на протяжении уже не тысяч лет, а практически с начала человеческой истории.