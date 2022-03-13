У берегов Антарктиды найдено затонувшее судно знаменитого британского полярного исследователя — спустя 107 лет

Судно Endurance затонуло в 1915 году в море Уэдделла в ходе трансарктического похода. Из-за льда образовалась пробоина, и судно пошло ко дну. Шеклтон и его команда были вынуждены высадиться на дрейфующие льды. Все 28 членов экипажа смогли спастись.

Лишь в 2022 году группа исследователей нашла Endurance на глубине 3008 метров в море Уэдделла. При этом судно сохранилось в отличном состоянии: из-за низкой температуры и отсутствия в воде микроорганизмов. На поиски судна было потрачено порядка 10 миллионов долларов. В операции участвовали 64 человека, ледокол S. A. Agulhas II и 46 членов его команды. При этом все расходы покрыл инвестор, который решил не раскрывать своего имени.