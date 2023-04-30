В Госдуму внесли законопроект, который обяжет студентов-бюджетников 3 года отработать по специальности

При этом работу по месту жительства могут получить лишь студенты с инвалидностью первой или второй группы, те, чьи родственники имеют инвалидность, а также выпускники с детьми или в период беременности. Остальных бюджетников планируют распределять в разные регионы России. Также эти условия дают право на получение разрешения трудоустраиваться самостоятельно.

Если студенту не получится найти работу по специальности в течение двух месяцев с конца обучения, он также получит право самому выбирать место. Если выпускник учебного заведения откажется работать в предложенном ему месте или уволится оттуда, не проработав трех лет, ему, согласно законопроекту, нужно будет компенсировать затраты на его обучение в бюджет России.

«Законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трех лет по завершении обучения, что в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее политики заявляли о том, что в школьную программу необходимо включить уроки семьеведения. Для этого в Госдуме уже создана специальная рабочая комиссия. На таких занятиях расскажут о ценностях, помогут преодолеть конфликтные ситуации в семье и научат лучше понимать себя и близких.