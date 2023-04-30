В Госдуму внесли законопроект, который обяжет студентов-бюджетников 3 года отработать по специальности

Инициативу на рассмотрение внес Государственный совет Татарстана. Согласно нему, место работы выпускника должна определить комиссия по персональному распределению, которая утверждается руководителем образовательной организации.
При этом работу по месту жительства могут получить лишь студенты с инвалидностью первой или второй группы, те, чьи родственники имеют инвалидность, а также выпускники с детьми или в период беременности. Остальных бюджетников планируют распределять в разные регионы России. Также эти условия дают право на получение разрешения трудоустраиваться самостоятельно.
Если студенту не получится найти работу по специальности в течение двух месяцев с конца обучения, он также получит право самому выбирать место. Если выпускник учебного заведения откажется работать в предложенном ему месте или уволится оттуда, не проработав трех лет, ему, согласно законопроекту, нужно будет компенсировать затраты на его обучение в бюджет России.
«Законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трех лет по завершении обучения, что в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Ранее политики заявляли о том, что в школьную программу необходимо включить уроки семьеведения. Для этого в Госдуме уже создана специальная рабочая комиссия. На таких занятиях расскажут о ценностях, помогут преодолеть конфликтные ситуации в семье и научат лучше понимать себя и близких.
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