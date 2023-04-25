Почему в Петербурге и Москве можно было наблюдать полярное сияние? Скоро ли такой шанс выпадет еще раз?

А все это безопасно?

Да, ничего страшного не происходит. Мы наблюдали абсолютно нормальное астрономическое событие, которое никак отрицательно не влияет на состояние нашей атмосферы или магнитосферы. Такие события случаются периодически и связаны с циклами солнечной активности, которые длятся в среднем 11 лет (если точнее — от 9 до 15). Никак повлиять на земной климат вспышки на Солнце также не могут.

Да, активность Солнца иногда связана с погодой, но эта связь прослеживается не на единичных вспышках, а на дистанции в годы и даже десятилетия. Так, в начале XIX века наблюдался очень длительный минимум солнечной активности, что способствовало приходу очень суровых зим в это время. Но даже тут состояние Солнца было лишь одним из факторов.

Свидетельствовать о каких-то проблемах в атмосфере такое сильное полярное сияние тоже не может. Такое событие может наблюдаться на любой планете, где, во-первых, есть атмосфера, а во-вторых, есть магнитное поле. Если эти две составляющие присутствуют, то время от времени могут наблюдаться такие интенсивные события.