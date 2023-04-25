Почему в Петербурге и Москве можно было наблюдать полярное сияние? Скоро ли такой шанс выпадет еще раз?

В минувшие выходные жители Петербурга, Москвы и даже Нижнего Новгорода могли наблюдать полярное сияние. Фотографии красивейшего природного явления тут же облетели СМИ и соцсети. Но почему вообще такое стало возможно? Как сияние добралось до таких отнюдь не северных регионов? И не свидетельствует ли это о каких-то проблемах с атмосферой? Все эти вопросы редакция «Собака.ru» задала заведующей обсерваторией Петербургского планетария Марии Смирновой.
Почему северное сияние было видно так далеко на юге?
21 апреля на Солнце произошла достаточно мощная вспышка, причем она была направлена прямо на Землю. В результате заряженные частицы полетели прямо к нашей планете. Они добирались до нас примерно полтора-два дня, после чего зажгли газы в нашей атмосфере. Этой энергии хватило, чтобы достаточно сильно всколыхнуть магнитосферу Земли, так что полярное сияние на этот раз разошлось довольно далеко на юг.
На самом деле такое случается. Не очень часто, но бывает. Аналогичные события происходили в 2015 году, до этого — в 2003. Все зависит от того, насколько активно Солнце. Сейчас наша звезда приближается к максимуму своей активности, может быть, даже уже достигла пика.
Может ли это повториться в обозримом будущем?
Вполне возможно! В последний раз такие мощные магнитные бури фиксировались в 2015 году, когда Солнце было на предыдущем максимуме своей активности. Тогда с разницей в несколько месяцев было два очень сильных полярных сияния: первое — в марте, второе — в ночь на 22 июня. Во второй раз мы, соответственно, ничего не наблюдали, потому что в Петербурге и других северных регионах было слишком светло из-за белых ночей.
Поскольку активность Солнца сейчас на пике, то да, вполне можно ожидать, повторения такой мощной вспышки в самом ближайшем будущем. Если же максимум еще не достигнут и будет зафиксирован в следующем году, то шансы становятся еще больше.
А все это безопасно?
Да, ничего страшного не происходит. Мы наблюдали абсолютно нормальное астрономическое событие, которое никак отрицательно не влияет на состояние нашей атмосферы или магнитосферы. Такие события случаются периодически и связаны с циклами солнечной активности, которые длятся в среднем 11 лет (если точнее — от 9 до 15). Никак повлиять на земной климат вспышки на Солнце также не могут.
Да, активность Солнца иногда связана с погодой, но эта связь прослеживается не на единичных вспышках, а на дистанции в годы и даже десятилетия. Так, в начале XIX века наблюдался очень длительный минимум солнечной активности, что способствовало приходу очень суровых зим в это время. Но даже тут состояние Солнца было лишь одним из факторов.
Свидетельствовать о каких-то проблемах в атмосфере такое сильное полярное сияние тоже не может. Такое событие может наблюдаться на любой планете, где, во-первых, есть атмосфера, а во-вторых, есть магнитное поле. Если эти две составляющие присутствуют, то время от времени могут наблюдаться такие интенсивные события.
А как же влияние магнитных бурь на людей?
Идея о том, что магнитные бури могут оказывать какое-то влияние на наше здоровье, — это очень распространенное заблуждение. Оно идет из XX века, когда русские ученые изучали циклы солнечной активности и предположили, что состояние нашей звезды может быть как-то связано с самочувствием человека. Однако тогда не проводились никакие лабораторные исследования, не получались серьезные научные подтверждения. Что, впрочем, не помешало широкому обсуждению этой теории.
Позднее научные тесты все же проводились, и никакой явной взаимосвязи обнаружить не удалось. Никакого ощутимого влияния активность Солнца на людей не оказывает. Куда больше мы зависим от перепадов земного давления, которое меняется из-за наших внутрипланетарных причин.
Конечно, крайне сильные солнечные вспышки могут повлиять на наш быт. Как это было в том же XIX веке, когда произошло так называемое событие Кэррингтона. Это мощнейшая магнитная буря, которая имела место в 1859 году. Тогда из-за мощной магнитной бури искрили линии электропередач, телеграфы работали даже без подключения к электросети, случались пожары из-за коротких замыканий. Однако с тех пор ничего подобного мы не наблюдали.
Так что события, которые мы наблюдали 23-го апреля, — это чистая красота без каких-либо побочных эффектов.
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