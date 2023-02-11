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Фоторепортаж: посмотрите на северное сияние в небе над Кронштадтом и Ладожским озером

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Минувшей ночью в небе над Ленобластью (и Петербургом тоже!) можно было наблюдать северное сияние. Горожане поделились своими снимками — показываем, как это было.

Северное сияние образовывается путем свечения верхних слоев атмосфер вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность сияний составляет от десятков минут до нескольких суток. Наиболее часто сияния возникают весной и осенью, а пик частотности приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.

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