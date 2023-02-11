Фоторепортаж: посмотрите на северное сияние в небе над Кронштадтом и Ладожским озером

Северное сияние образовывается путем свечения верхних слоев атмосфер вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность сияний составляет от десятков минут до нескольких суток. Наиболее часто сияния возникают весной и осенью, а пик частотности приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.